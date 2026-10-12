Alejandra y Óscar se prometen frente a la Virgen del Pilar: "La Ofrenda es un día muy especial y ahora más"

El 12 de octubre es un día único para todos los zaragozanos. Lleno de emoción, amor y anécdotas que, año tras año, quedan en la memoria para toda la vida.

Y, en un día como este, no podían faltar las declaraciones de amor, no solo a la Virgen del Pilar, a quien todos los zaragozanos le demuestran su devoción, sino también a amigos, familiares y parejas.

Alejandra Maluenda y Óscar Jiménez han protagonizado la primera pedida de matrimonio de este día. Sobre las 8.20 horas, han llegado a la plaza del Pilar, frente a la estructura de la Virgen, momento en el que Óscar ha aprovechado para sorprender a la que este lunes, 12 de octubre, ha pasado a ser su prometida.

"Qué vergüenza, ¡Levanta!", decía nerviosa y emocionada Alejandra, tapándose la cara con el ramo de flores que, después, ha ofrecido a la patrona de la ciudad.

Con un 'sí' por todo lo alto, ambos se han abrazado y han confirmado su amor ante la Virgen con un apasionado beso de alegría.

Óscar cuenta, en declaraciones posteriores a este diario, que llevaba "muy poco tiempo" preparando esta sorpresa. "Lo llevaba en mente desde hace dos años, aproximadamente. Ha llegado el momento y hemos podido hacerlo", cuenta el zaragozano.

Alejandra, con una gran sonrisa, asegura que no se lo esperaba "para nada". "Me he puesto muy nerviosa, esto de hacerlo aquí delante de tanta gente pues no me lo imaginaba, la verdad. Ha sido muy bonito", expresa.

Ambos aseguran que el día 12 de octubre, es el de su "querida virgen del Pilar", y afirman que todos los años es "muy emocionante" para los dos. Aunque, a partir de ahora, el de este año pasará a formar parte de las mejores jornadas que recuerden.