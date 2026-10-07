El tranvía, con la basílica del Pilar de fondo. Tranvias.dezaragoza Tranvias.de

Zaragoza refuerza el transporte público en estas Fiestas del Pilar: tranvía 24 horas y 2 lanzaderas a Valdespartera

El Recinto Ferial de Valdespartera ultima los preparativos para la semana grande de la ciudad. Del 9 al 25 de octubre las 139 atracciones estarán abiertas para todos los públicos.

Por otro lado, el Espacio Zity también tiene casi todo listo. Cuenta con una superficie de más 35.000 metros cuadrados y un aforo máximo de 30.000 personas.

El ir y venir de la gente a esta zona de la ciudad será continuo y el Ayuntamiento de Zaragoza ha reforzado el transporte público para adaptarse a la demanda durante estas Fiestas del Pilar.

Refuerzo del transporte

El tranvía funcionará 24 horas, con frecuencias de 4,5 minutos en horas punta. Habrá dos autobuses lanzaderas, la V1 y V4 conectarán Valdespartera con Puerta del Carmen y el Paseo de la Constitución.

La V1 circulará por la calle Santander.

El Recinto Ferial de Valdespartera abre del 9 al 25 de octubre con tres aparcamientos gratuitos, parada de taxis, Avenida Casablanca en sentido único y servicios de tranvía y autobús reforzados para el Espacio Zity.

El servicio bizi también estará activo todos los días a todas horas, pero desde el Ayuntamiento desaconsejan su uso pues "es imposible que 20.000 personas puedan dejar las bizis en aparcamientos con 20 espacios".

Como es habitual, desde las 18.00 horas del viernes 9 y hasta las 23.45 horas del domingo 18 (Fin de Fiestas), el Puente de Piedra y la calle Don Jaime estarán cerrados al tráfico para facilitar el acceso peatonal al centro desde la margen izquierda.

En esas mismas fechas, el Paseo de Independencia se cierra al tráfico general y al autobús, al coincidir con las obras en curso en el Coso. La movilidad peatonal no se verá afectada.

Ciclistas y VMP podrán circular, salvo en momentos concretos de los actos (Pregón, Ofrendas, Rosario de Cristal…) en los que la Policía Local podrá restringirlo.

El tranvía circulará, igualmente, con normalidad por ese tramo salvo en los momentos concretos que coinciden con actos del programa de fiestas o cuando sea determinado, por seguridad peatonal, por la Policía Local.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.