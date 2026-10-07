Es oficial: los trabajadores del tranvía de Zaragoza irán a la huelga después de las Fiestas del Pilar

Es oficial, los trabajadores del Tranvía de Zaragoza irán a la huelga después de las Fiestas del Pilar.

El comité de empresa ha aprobado este miércoles el calendario que contempla paros parciales entre el 19 de octubre y el 30 de noviembre, tras no llegar a un acuerdo con la empresa en la negociación del III convenio colectivo.

Así, los primeros paros tendrán lugar el lunes 19 de octubre, de 6:45 a 8:45 horas, y coincidirá, si no se alcanza un acuerdo antes, con la huelga indefinida de limpieza que empezó ya este pasado martes 6 de octubre.

A partir del lunes 19, las movilizaciones se desarrollarán en tres franjas horarias: de 6:45 a 8:45 horas, de 13:00 a 15:00 y de 16:45 a 18:45.

Entre las principales reivindicaciones de la plantilla se encuentran las mejoras salariales, la creación de una paga extraordinaria adicional y la revisión del actual plus de turnicidad para adecuarlo a las condiciones reales de los turnos.

También reclaman una reducción efectiva de la jornada anual, el reconocimiento de la antigüedad y medidas relacionadas con la jubilación parcial y los contratos de relevo.

El Comité plantea además mejoras en la organización de los servicios diarios, mayores tiempos de descanso y medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar.

En el caso del personal de Conducción, la representación de los trabajadores considera que la turnicidad tiene un impacto especialmente significativo sobre el descanso, la salud y la vida familiar.

La decisión de convocar los paros llega después de la reunión mantenida con la empresa el pasado lunes, 5 de octubre. Según señalan desde el comité, la dirección se remitió a su oferta presentada en febrero y a una posterior propuesta vinculada a la garantía del IPC.

La empresa planteó, aseguran, una posible reducción de 16 horas de jornada anual en un convenio con una duración de cinco años, aunque desde la plantilla explican que esta reducción se concentraría en los dos últimos ejercicios.

El Comité de Empresa considera que la propuesta "resulta insuficiente para alcanzar un acuerdo y cerrar el convenio". Eso sí, pese a la huelga parcial, los trabajadores aseguran que mantienen la vía de negociación "abierta".

La próxima reunión de la Comisión Negociadora está prevista para el 23 de octubre, a las 9:20 horas. Además, el Comité solicitará la mediación del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) con el objetivo de tratar de desbloquear las negociaciones.