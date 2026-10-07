Los hoteles de Zaragoza elevan al 74 % la previsión de ocupación para el Pilar, más de cinco puntos por encima de 2025

Zaragoza afronta las Fiestas del Pilar 2026 con "buenas perspectivas" para el sector hotelero.

Los establecimientos asociados a Horeca Hoteles Zaragoza prevén una ocupación media del 74,11 % entre el 10 y el 17 de octubre, un dato que mejora en 5,26 puntos porcentuales la previsión de 2025 y en 7,15 puntos la de 2024.

La estancia media se sitúa en 2,14 días, el mismo nivel que el pasado año. Las reservas dibujan, además, unas fiestas con dos momentos de especial intensidad.

El primer fin de semana roza el lleno: el sábado 10 alcanza una previsión del 89,39 % y el domingo 11, del 89,97 %, la cifra más alta de todo el periodo analizado. Tras una moderación a mitad de semana, la ocupación vuelve a repuntar el viernes 16, con un 73,26 %, y especialmente el sábado 17, con un 84,05 %.

El calendario y la propia configuración del Pilar 2026 ayudan a explicar este comportamiento. Las fiestas se celebran del 10 al 18 de octubre y el programa municipal amplía escenarios y propuestas de música, teatro, danza, folclore, actividades infantiles y cultura popular, con una oferta pensada para públicos y edades muy diferentes.

A ello se suma una previsión meteorológica favorable para el arranque: según la información disponible de Aemet, el sábado 10 se espera una jornada sin fenómenos meteorológicos relevantes, con temperaturas suaves, un factor que puede favorecer tanto las reservas de última hora como la participación en los actos al aire libre. La gastronomía vuelve a ser otro de los grandes argumentos de la ciudad durante estas fechas.

A la programación festiva se suma una oferta hostelera que permite al visitante prolongar la experiencia del Pilar más allá de los grandes actos y convertir la estancia en una combinación de tradición, patrimonio, cultura y cocina aragonesa.

Una de las grandes citas turísticas

Para Antonio Presencio, presidente de Horeca Hoteles Zaragoza esta previsión confirma que el Pilar sigue siendo una de las grandes citas turísticas del año para Zaragoza. Crecemos, ha dicho, “con claridad respecto a las dos últimas ediciones y, además, vemos un arranque muy fuerte y un segundo impulso en el último fin de semana”. La programación, la vida en la calle y una meteorología que, en principio, acompaña son elementos que favorecen que muchas decisiones de viaje se cierren también a última hora”, señala Antonio Presencio, presidente de Horeca Hoteles Zaragoza y provincia.

El visitante nacional también refuerza su peso. Para el Pilar 2026 se prevé que el 84,27 % del total de visitantes sea nacionales, 1,22 puntos más que en 2025. Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Andalucía, Castilla y León y Aragón aparecen entre las principales procedencias. El mercado internacional supone el 15,73 %, frente al 16,95 % del pasado año y el 18,64 % de 2024, por lo que encadena un ligero descenso relativo. Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido se mantienen como los principales países de origen.

Ese comportamiento no resta importancia al visitante extranjero, sino que muestra un crecimiento más intenso del mercado nacional en estas fiestas. Horeca Hoteles Zaragoza considera estratégico seguir reforzando la proyección exterior de Zaragoza y convertir el Pilar en una puerta de entrada a otros atractivos de la ciudad y de la provincia, desde el patrimonio y la cultura hasta la gastronomía.

El reto, subraya Presencio, no es solo llenar habitaciones durante los días de mayor demanda, sino “conseguir que quien viene al Pilar descubra Zaragoza como un destino al que merece la pena volver”. La gastronomía, el comercio, el patrimonio y la oferta cultural forman parte de esa experiencia y ayudan a que el impacto de las fiestas se extienda al conjunto de la ciudad, añade el presidente de Horeca Hoteles Zaragoza.