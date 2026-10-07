FCC cifra el seguimiento de las primeras horas de huelga de limpieza en un 5% con un 78% de servicios mínimos

Las primeras horas de la huelga de la limpieza en Zaragoza han comenzado con un seguimiento "escaso" del 5% por parte de la plantilla.

Así lo ha informado el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, según datos de la empresa encargada de la gestión del servicio en la ciudad, FCC Medio Ambiente.

Concretamente, Rodrigo ha detallado que durante el turno de noche se ha registrado un 5%, mientras que por la mañana se ha calculado casi el 6% de trabajadores que han secundado la huelga.

Las jornadas de protesta se iniciaban este pasado martes a las 21:00 horas en las inmediaciones de FCC Medio Ambiente, en la carretera de Castellón. Una cita reivindicativa a la que acudió un centenar de empleados y cuya respuesta tildaron como "muy satisfactoria" desde los sindicatos convocantes, CGT y CC. OO.

La huelga indefinida, en principio, está prevista para todas las jornadas de las Fiestas del Pilar.

Desde el Ayuntamiento han vuelto a hacer un llamamiento a los representantes sindicales "para que se sienten a negociar con la empresa y que no se levanten hasta que no lleguen a un acuerdo para la defensa de los derechos legítimos de los trabajadores del sector de la limpieza".

Servicios mínimos

El Ayuntamiento ha fijado servicios mínimos con dos niveles: uno para los días ordinarios y otro, más exigente, para los días de Fiestas.

Así, desde las 21:00 horas de este martes 6 de octubre hasta las 07:00 horas del 10 de octubre, y a partir de las 21:00 del 19 de octubre hasta que acabe la huelga se establece un 78,13% de servicios mínimos durante los días laborables y sábados. Para los domingos y festivos del periodo ordinario se ha fijado un 81,54%.

Por otro lado, durante las Fiestas se ha establecido que desde las 07:00 horas del 10 de octubre hasta las 21:00 del 19 de octubre, los servicios mínimos sean del 94% en jornadas laborables y festivos.

Además, en los festejos se incluirán refuerzos específicos, como peones de apoyo para la ofrenda de flores o brigadas para después del pregón en la plaza del Pilar.

Unos servicios mínimos altos en los que, según explican desde el área de Medio Ambiente, se prioriza la salud pública.