La alcaldesa, Natalia Chueca, en un encuentro con la comunidad venezolana en el restaurante Molarepa, en Zaragoza.

La alcaldesa, Natalia Chueca, en un encuentro con la comunidad venezolana en el restaurante Molarepa, en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza

Venezuela, país invitado en las Fiestas del Pilar llega a Zaragoza con una noche de gastronomía y música en Molarepa

Entrevu celebra la gastronomía y la cultura de Venezuela, el próximo 8 de octubre con degustación de platos tradicionales, música llanera y reconocimientos.

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Zaragoza se prepara para recibir a Venezuela como país invitado de las Fiestas del Pilar 2026 y, antes de que comiencen oficialmente las celebraciones, la ciudad tendrá una cita para acercarse a la cultura venezolana a través de su gastronomía.

Será el próximo jueves 8 de octubre, a partir de las 20.00 horas, en Molarepa, donde el proyecto Entrevu celebrará una edición especial dedicada a Venezuela.

La propuesta combinará comida tradicional, música y un reconocimiento a personas vinculadas a la vida de Zaragoza.

Un niño jugando a la consola en el Zgamer de Zaragoza.

La gastronomía tendrá un papel protagonista durante la velada. Los asistentes podrán degustar algunos platos habituales de la cocina venezolana, entre ellos hallacas, tequeños y arepas, en un encuentro que también contará con música llanera.

La cita pretende servir así como punto de encuentro entre culturas, utilizando la comida y la música como hilo conductor para acercar las tradiciones venezolanas al público zaragozano.

Reconocimientos

La noche tendrá además un momento dedicado a varias personas cuya trayectoria, compromiso o trabajo cotidiano contribuyen a la mejora de la ciudad.

Entrevu entregará reconocimientos con los que busca poner el foco en quienes, desde distintos ámbitos, ayudan a construir comunidad en Zaragoza.

Habrá que esperar al 8 de octubre para conocer los nombres de los galardonados.

Detrás de Entrevu están Jesús Rodríguez y Pablo Menéndez, que impulsan un proyecto centrado en conocer diferentes culturas a través de su gastronomía, sus costumbres y sus protagonistas.

La iniciativa busca además favorecer encuentros y conexiones entre personas de distintos orígenes.

Después de una primera edición dedicada a Argentina, Entrevu llega ahora a Molarepa para poner el foco en Venezuela. Su propietaria, Maryuri, será la anfitriona de esta segunda cita, que mantiene la comida, la conversación y la música como elementos centrales del encuentro.

La celebración tendrá lugar el 8 de octubre a las 20.00 horas en Molarepa, en Zaragoza, con previa inscripción.