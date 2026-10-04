La alcaldesa, Natalia Chueca, en un encuentro con la comunidad venezolana en el restaurante Molarepa, en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Venezuela, país invitado en las Fiestas del Pilar llega a Zaragoza con una noche de gastronomía y música en Molarepa

Zaragoza se prepara para recibir a Venezuela como país invitado de las Fiestas del Pilar 2026 y, antes de que comiencen oficialmente las celebraciones, la ciudad tendrá una cita para acercarse a la cultura venezolana a través de su gastronomía.

Será el próximo jueves 8 de octubre, a partir de las 20.00 horas, en Molarepa, donde el proyecto Entrevu celebrará una edición especial dedicada a Venezuela.

La propuesta combinará comida tradicional, música y un reconocimiento a personas vinculadas a la vida de Zaragoza.

La gastronomía tendrá un papel protagonista durante la velada. Los asistentes podrán degustar algunos platos habituales de la cocina venezolana, entre ellos hallacas, tequeños y arepas, en un encuentro que también contará con música llanera.

La cita pretende servir así como punto de encuentro entre culturas, utilizando la comida y la música como hilo conductor para acercar las tradiciones venezolanas al público zaragozano.

Reconocimientos

La noche tendrá además un momento dedicado a varias personas cuya trayectoria, compromiso o trabajo cotidiano contribuyen a la mejora de la ciudad.

Entrevu entregará reconocimientos con los que busca poner el foco en quienes, desde distintos ámbitos, ayudan a construir comunidad en Zaragoza.

Habrá que esperar al 8 de octubre para conocer los nombres de los galardonados.

Detrás de Entrevu están Jesús Rodríguez y Pablo Menéndez, que impulsan un proyecto centrado en conocer diferentes culturas a través de su gastronomía, sus costumbres y sus protagonistas.

La iniciativa busca además favorecer encuentros y conexiones entre personas de distintos orígenes.

Después de una primera edición dedicada a Argentina, Entrevu llega ahora a Molarepa para poner el foco en Venezuela. Su propietaria, Maryuri, será la anfitriona de esta segunda cita, que mantiene la comida, la conversación y la música como elementos centrales del encuentro.

La celebración tendrá lugar el 8 de octubre a las 20.00 horas en Molarepa, en Zaragoza, con previa inscripción.