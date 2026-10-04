Así se montan las Fiestas del Pilar: más de 531 personas trabajan a contrarreloj para tener listos los grandes escenarios

Las fiestas del Pilar ya están a la vuelta de la esquina y Zaragoza ya está casi lista para celebrar los días grandes por todo lo alto.

Muchas son las manos que hay detrás de la preparación de las fiestas, en el caso de los grandes escenarios la cifra alcanza las 531 personas. Un gran trabajo que en la mayoría de los espacios se hace a contrarreloj.

Prueba de ello son dos de los grandes puntos de los festejos: Espacio Zity y la plaza del Pilar.

En el caso del primer espacio, la gran preparación se puso en marcha hace ya casi un mes para poder llegar justo a tiempo a la gran cita.

Según confirman desde la organización, se ha requerido el trabajo de 120 personas de manera diaria para levantar el gran recinto, que este año cuenta con un total de cinco escenarios.

El corazón de la ciudad, sin embargo, se ha comenzado a engalanar este pasado viernes el escenario Ambar en la fuente de Goya, a una semana de las Fiestas.

La primera jornada se centró en los módulos y camerinos. Aunque no será hasta esta semana cuando se podrá observar ya el esqueleto de la infraestructura que levantarán entre 116 personas.

El resto de escenarios que albergarán otros grandes conciertos de las fiestas no comenzarán a montarse hasta el lunes, 5 de octubre.

En el caso de la Estación del Norte serán 55 personas las encargadas de preparar la estructura en tan solo cinco días, mientras que en El Jardín de Invierno trabajarán otras 40.

Otros grandes puntos de las Fiestas también requieren de la mano de muchos trabajadores para su puesta en marcha. Ejemplo de ello es el espacio Río y Juego, donde son necesarias hasta 200 personas para preparar el mayor espacio infantil de Pilares.

Conciertos

El cantante Antonio Orozco será el encargado de abrir los conciertos gratuitos de las Fiestas el 10 de octubre, de la mano de Europa FM. Se subirá al escenario Ambar en la fuente de Goya, una vez finalice el pregón.

El artista Dani Fernández lo hará el 11 de octubre con LOS40 Pilar Pop y la música electrónica tendrá también un protagonismo especial el 16 de octubre, a las 21:30 horas, con LOS40 Dance.

Por su parte, Malú recalará en Zaragoza el 17 de octubre, a las 21:30 horas, de la mano de Cadena 100.

El Jardín de Invierno volverá a convertirse en uno de los enclaves musicales más singulares del Pilar, con siete jornadas consecutivas, del 11 al 17 de octubre. Algunos de los artistas que subirán a este escenario son Aterciopelados, Teenage Fanclub y The Lemon Twigs.

La Estación del Norte amplía este año su diversidad estilística con una programación de nueve jornadas, del 10 al 18 de octubre, y artistas como RdeRUMBA & PORCEL Funk Experience o Lucho RK.

Una de las novedades musicales de las Fiestas del Pilar 2026 será la incorporación de un Escenario de Raíz en la plaza Salamero. La programación se llevará a cabo durante tres jornadas, del 16 al 18 de octubre.

Al Pabellón Príncipe Felipe llegará La Oreja de Van Gogh, los días 9 y 10 de octubre, Sergio Dalma, el 11 de octubre, y Camela, el 12 de octubre.

Mike Towers, Viva Suecia, Malmö 040, Love of Lesbian o Ana Mena serán uno de los tantos artistas que subirán al escenario en Espacio Zity durante los 9 días que duran los Pilares.