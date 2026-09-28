Zaragoza se prepara para acoger la VI Convención Turespaña: "Es una oportunidad para poner en valor lo que nos hace únicos"

Zaragoza se prepara para acoger la VI Convención Turespaña, el principal encuentro de promoción turística internacional que tendrá lugar en el palacio de Congresos del 20 al 22 de octubre.

El programa de este gran evento ha sido presentado esta mañana por el director general de Turespaña, Miguel Sanz, y la consejera de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández.

Bajo el lema 'Do You Speak Global? El turismo internacional como palanca de transformación', la Convención reunirá en Zaragoza a representantes institucionales de administraciones públicas, destinos turísticos, empresas, asociaciones sectoriales y expertos nacionales e internacionales para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que marcarán la internacionalización del turismo español en los próximos años.

La elección de Zaragoza como sede, tal y como lo ha señalado Sanz, "adquiere una especial relevancia para la estrategia municipal de internacionalización de la ciudad como destino turístico".

Durante tres jornadas, Zaragoza se situará en el centro del debate sobre la promoción turística española y acogerá a profesionales y responsables de algunos de los principales destinos, empresas y organizaciones del sector.

La consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández ha destacado que la celebración de la Convención en Zaragoza "supone una oportunidad inmejorable para poner en valor todo lo que nos hace únicos: nuestra historia bimilenaria, nuestro rico patrimonio, una gastronomía reconocida y, sobre todo, la nobleza y hospitalidad de los zaragozanos".

"Mostraremos nuestro rico patrimonio, gastronomía y la hospitalidad de nuestra gente", ha afirmado.

Por su parte, Miguel Sanz destaca que "la gestión de la demanda turística internacional es una pieza clave para la transformación del modelo turístico. Debe contribuir a mejorar la sostenibilidad ambiental, económica y social, al tiempo que permite a destinos de interior, como Zaragoza, aprovechar las oportunidades que ofrece el turismo internacional para favorecer el desarrollo económico y social de sus territorios".

Proyección de Zaragoza

La Convención coincide, además, con una coyuntura especialmente favorable para reforzar la proyección exterior de Zaragoza. La ciudad se encuentra inmersa en un importante proceso de ampliación de su conectividad aérea a partir del verano de 2027, con la incorporación de nuevos mercados y la recuperación de conexiones con ciudades como París, Venecia, Budapest, Varsovia, Praga o Sofía, entre otras.

Esta mejora de la accesibilidad internacional constituye una herramienta para incrementar la capacidad de Zaragoza de atraer visitantes extranjeros y refuerza la necesidad de desarrollar, de forma paralela, acciones de promoción y posicionamiento turístico en los mercados conectados con la ciudad.

A ello se suma otro de los grandes hitos turísticos y culturales de los próximos años: el Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya en 2028. El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón han diseñado una programación destinada a situar a Zaragoza en el centro de esta conmemoración y reforzar la identificación de la ciudad con uno de los artistas españoles de mayor reconocimiento internacional.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Turismo, trabaja en la ampliación de este proyecto mediante la creación de una experiencia turística en torno a Goya y su vinculación con Zaragoza, con el objetivo de trasladar también al ámbito turístico la proyección de esta efeméride.

La coincidencia de estos tres elementos (la Convención Turespaña en 2026, el incremento de las conexiones aéreas internacionales desde 2027 y el Bicentenario de Goya en 2028) ofrece así un marco especialmente favorable para desarrollar de forma progresiva y coordinada la estrategia de internacionalización de Zaragoza como destino turístico.

Además, la propia dinámica de la Convención permitirá mantener reuniones de trabajo con los consejeros de Turismo de España en el exterior, en las que destinos y empresas podrán abordar directamente las oportunidades, tendencias y características de los distintos mercados emisores internacionales.

El programa confeccionado por Turespaña para su VI Convención Turespaña reunirá en Zaragoza a representantes institucionales, organismos internacionales y las principales organizaciones del sector turístico. Entre ellos figuran representantes de ABTA, DRV, USTOA, EXCELTUR, CEOE o Cámara de Comercio de España.

Durante las jornadas se abordarán la internacionalización del turismo, la evolución de los mercados emisores, la competitividad empresarial y los nuevos retos del marketing turístico, con especial atención a la inteligencia artificial y a la proyección internacional de la marca España.

Turespaña presentará además su Plan Marco de Actuación 2026-2028 y analizará las tendencias de los principales mercados emisores junto a su red de Consejerías de Turismo en el exterior. La Convención incluirá también reuniones de trabajo entre estas oficinas, destinos y empresas turísticas para preparar y coordinar las actuaciones internacionales de 2027, año para el que las conclusiones del encuentro servirán asimismo de referencia en la elaboración del Plan Operativo Anual de Turespaña.

Asimismo, la Convención cuenta con un programa social complementario desarrollado en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, que permitirá a los asistentes descubrir una de las grandes capitales patrimoniales del interior de España. El recorrido mostrará una ciudad marcada por el encuentro de culturas y estilos arquitectónicos a lo largo de los siglos (romano, mudéjar, renacentista y contemporáneo), desde la Aljafería hasta el patrimonio monumental de su casco histórico y sus principales espacios culturales.

La Convención en Zaragoza, en 2026, será la sexta edición consecutiva organizada por Turespaña, tras su paso por las ciudades de Cáceres, Tenerife, San Sebastián, Barcelona y Sevilla.