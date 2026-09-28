Zaragoza instalará cámaras de seguridad en los principales puntos de las Fiestas del Pilar: controlarán el flujo de personas

El dispositivo de seguridad de las Fiestas del Pilar incorporará este año dos nuevas medidas dirigidas a mejorar la gestión de las grandes concentraciones de público y la atención a los menores que puedan extraviarse.

Una de las principales novedades es la instalación de cámaras destinadas al control de los flujos de personas, que permitirán realizar un visionado en tiempo real desde los puestos de coordinación y seguridad, como el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y el CECOR.

Estas cámaras no tendrán como finalidad realizar un conteo de asistentes, sino facilitar el seguimiento de los movimientos de público y la gestión de posibles concentraciones para poder tomar decisiones en tiempo real.

Los dispositivos estarán instalados en el escenario de la Estación del Norte, el Jardín de Invierno y el Escenario Ambar Fuente de Goya. Además, el 12 de octubre se habilitarán también cámaras en el entorno de San Vicente de Paúl con San Jorge y en la plaza de España, para controlar los flujos de participantes en la Ofrenda de Flores.

Las novedades se han abordado este lunes en la Junta Local de Seguridad, celebrada en la Delegación del Gobierno, a la que ha asistido una delegación del Ayuntamiento de Zaragoza encabezada por Alfonso Mendoza, consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior; la consejera de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; y la concejal delegada de Seguridad Vial, Bomberos y Protección Civil.

La plaza del Pilar

La plaza del Pilar, principal emplazamiento de las fiestas, volverá a concentrar algunos de los momentos de mayor asistencia y contará con un aforo máximo de 45.000 personas. Entre las jornadas en las que se prevé una elevada afluencia en el entorno del Escenario Ambar Fuente de Goya figuran el 10 de octubre, con el Pregón y el concierto de Antonio Orozco; el 11, con Dani Fernández; y los días 15, 16 y 17.

Como ya ocurrió en la pasada edición, se mantendrá el Plan de Autoprotección de la plaza del Pilar y su entorno, apoyado en el sistema de conteo instalado en sus accesos. El plan permite actuar de manera secuencial a medida que aumenta la ocupación: cuando sea necesario se irán restringiendo accesos y redirigiendo los movimientos de público hacia las zonas con menor concentración. Este sistema comenzó a funcionar en las Fiestas del Pilar de 2025 con cámaras de conteo instaladas en los accesos a la plaza.

Cuando se alcance el aforo máximo de la plaza, los accesos se cerrarán, por lo que se recomienda a la ciudadanía atender en todo momento las indicaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que señalarán las rutas y accesos alternativos y orientarán los desplazamientos hacia otros puntos fuera de la plaza.

La coordinación de estas decisiones se realizará desde el Puesto de Mando Avanzado, desde el que trabajan conjuntamente Bomberos, Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional y los diferentes servicios sanitarios. Los puestos de atención sanitaria mantendrán además su señalización lumínica para facilitar su localización en momentos de gran concentración de personas, una medida que ya se empleó en anteriores ediciones.

El dispositivo de estas Fiestas incorpora también un nuevo sistema de puntos de referencia para menores que se hayan separado de sus familias o acompañantes. Diferentes puntos fijos o personal identificado portarán señalizadores visibles mediante unas banderolas de tela amarilla con el mensaje "¿Te has perdido? Ven aquí", de manera que los niños y niñas puedan reconocer fácilmente un lugar al que acudir en caso de extravío.

El sistema estará presente en algunos de los espacios con mayor presencia familiar. Río y Juego contará con dos puestos fijos, situados en las dos entradas del parque, mientras que el Parque de las Marionetas dispondrá de otro en la zona de taquillas.

Durante los recorridos de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos se utilizará además un punto móvil, mientras que en la plaza del Pilar, en el entorno de la Fuente de Goya, y en la Estación del Norte habrá sendos puestos situados en las zonas destinadas a personas con movilidad reducida (PMR).

Seguridad en Espacio Zity

El Espacio Zity, con el Recinto Ferial y el circo, dispondrá de más seguridad, aunque ya cuenta con sus propios planes. La carpa del Espacio Zity mantiene similar la instalación interior y de accesos, morfología que fue modificada y reorientada en 2025 para reducir el impacto acústico. Además este año reducirá su aforo y apertura los días 14 y 15 de octubre para generar menores afecciones a los vecinos en días lectivos. También se han mejorado los medios sanitarios y de servicios ofertados, sobre todo aumentado el número de baños femeninos; que además han mejorado su acceso.

La limpieza y transporte tendrán una dotación especial en aquellas zonas donde se celebran actos, conciertos o hay actividades durante el día. En este sentido, existirán lanzaderas de bus, tranvía 24 horas y validadoras en algunas marquesinas concretas para agilizar el servicio y que la gente no tenga que validar dentro.

Las novedades de este año se suman a medidas incorporadas en anteriores Fiestas del Pilar y que se mantienen dentro del dispositivo, como la señalización lumínica de los puntos de atención sanitaria, el seguimiento de la previsión meteorológica facilitada por el 112 o las mejoras en la atención y ubicación de las personas con discapacidad.

Asimismo, como el pasado año, el Ayuntamiento de Zaragoza instalará Espacios Seguros en los lugares en los que se espera una mayor afluencia de público, destinados a ofrecer información, apoyo y asesoramiento ante situaciones que puedan afectar a la integridad física, psicológica o a la salud de las personas asistentes. Este modelo amplió su cobertura en las Fiestas del Pilar de 2025.