Hasta 38 bares piden poder sacar barras a la calle estas Fiestas del Pilar en Zaragoza: "Cada año son más exitosas"

Hasta 38 bares de Zaragoza han pedido sacar barras a la calle estas Fiestas del Pilar.

Un total de 31 solicitudes se han tramitado a través de la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, tres más respecto a las 29 de 2025.

El grueso se concentra en el entorno de la plaza del Pilar, escenario de los grandes conciertos gratuitos de Antonio Orozco o Malú, entre otros.

El bar Santiago será uno de los que tendrá barra en el exterior. En ella venderán únicamente bebidas, explica su dueño, Luis Vaquer, ya que la comida "tiene muchísimas limitaciones" por la normativa sanitaria.

A quienes quieran algo para picar se les servirá dentro, mientras que quienes solo busquen una consumición podrán pedirla sin necesidad de entrar al local.

"Llevamos varios años poniéndola. Estamos muy contentos con ella, aunque también requiere de un esfuerzo operativo. Tienes que vender unos mínimos para que te rente", cuenta.

En su caso, para estos días contratan a más gente. "Pero no solo para la barra, sino en general", aclara.

Este verano, varios bares recurrieron a esta misma fórmula los días de partido de la Selección Española de Fútbol en el Mundial.

Las ventas se fueron animando conforme La Roja iba quemando etapas, una ayuda más que necesaria para unos meses de junio y julio en los que el calor apenas dio respiro.

El día 12, el de la Ofrenda, suele coincidir con el último tramo de las Fiestas, pero este año caerá justo al principio.

Al ser lunes y haber puente, las previsiones son optimistas. El grueso de la actividad se concentrará en ese primer fin de semana, mientras que el segundo quedará para los de casa.

"Los Pilares siempre son muy fuertes. Cada año son más exitosos. Son un motor importantísimo para los establecimientos", confirma Vaquer.

Hasta 2.000 contratos

Siguiendo la tónica de otros años, está previsto que los bares puedan cerrar más tarde para exprimir al máximo las Fiestas.

En estos momentos, la mayor incertidumbre es cómo se comportará el consumo en la parte central de la semana.

"Que el día 12 caiga en lunes hará que la gente de otros puntos de España que quiera visitar Zaragoza se anime. Y aunque el segundo fin de semana apunte a ser más flojo, creemos que habrá dinamismo", augura el gerente de la Asociación de Cafés y Bares, Luis Femia.

La parte positiva es que, respecto a otros años, se gana una jornada.

Según las estimaciones del sector, los niveles de contratación están siendo "muy similares" a los de otras Fiestas.

La cifra podría estar entre los 1.700 y los 2.000 contratos, de acuerdo con Femia.

Los hosteleros también miran estos días al cielo. Más que cómo caigan las Fiestas, el factor determinante será que llueva, haga frío o haga sol.

En los últimos años ha habido de todo. En 2025 se pudo estar de manga corta y en 2024, el Día del Pilar estuvo pasado por agua.