'Somontano en ruta' se estrena en Zaragoza con gran éxito: vino, gastronomía y música llenan plazas y calles

Zaragoza acogía ayer, por primera vez, “Somontano en Ruta”, el ciclo con el que Somontano celebra la vida con vino, gastronomía y música en las plazas y calles, por cuarto año consecutivo. Hasta ahora en diferentes ciudades de la provincia de Huesca y desde ayer ya, también, en la capital de Aragón.

Enmarcado en la campaña “ZARAGOZA VINO SOMONTANO” organizada por la Denominación de Origen Somontano con la colaboración de Aragón Sabor de Verdad y la financiación del Gobierno de Aragón, “Somontano en Ruta”, se valora como “un éxito tanto por la alta asistencia de personas como por su satisfacción porque Somontano proponga este tipo de actividades a su ciudad”.

Los asistentes disfrutaron de las suculentas tapas preparadas por Massala, Brutal, Quesos de Radiquero, Maitai, La Jaula de Grillos, Julián Mairal e IberJabugo y de la amplia carta de vinos ofrecida por las bodegas Fábregas, Enate, Viñas del Vero, Pirineos, Laus, Abinasa, Sommos, Meler, Alodia, Sers, Monte Odina, Mipanas, El Grillo y la Luna, Idrias y Leo & Niné Wines.

El tercer ingrediente imprescindible de “Somontano en Ruta”, la música, lo protagonizaban el grupo D Versiones y el DJ Íñigo Perled de Estudio 54.

Próxima cita: el Maridaje Sonoro

La próxima cita para los amantes del vino Somontano será el sábado 3 de octubre, en la Sala Oasis de Zaragoza: el “Maridaje Sonoro” protagonizado por Jesús Bombín, “selector musical” en Radio 3 y Meritxell Falgueras, sumiller y comunicadora del mundo del vino.

Una sesión divertida e interesante que ya tiene agotadas las entradas y que acompañará a los asistentes a descubrir una fantástica interacción, la del vino y la música, a través de un recorrido por diferentes vinos, variedades, estilos y grupos musicales.