José Manuel, agente de viajes: "Los nuevos vuelos desde Zaragoza pueden atraer viajeros de Soria, La Rioja o Navarra"

Los nuevos vuelos desde Zaragoza a Cracovia, Budapest, Suiza, Ibiza o Alicante serán una oportunidad para viajeros, empresas y turistas internacionales.

No solo beneficiarán a Aragón, sino que podrían ser capaces de atraer público de Soria, La Rioja, Navarra o Guadalajara.

Así lo cree el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la Comunidad, José Manuel Clúa.

“Todo lo que sea más transporte desde Zaragoza va en beneficio de todo el mundo”, explica tras el anuncio del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de licitar 31 nuevas rutas a 15 países a partir de la primavera de 2027.

Entre los nuevos destinos destacan Manchester, Düsseldorf, Praga, Bratislava, Budapest, Varsovia, Cracovia, Sofía, Pisa, Nápoles, Palermo, Oporto y Tánger, además de una conexión con Suiza.

Se trata de destinos “muy demandados”, según Clúa, que no se atreve a vaticinar cuál de todos será capaz de mover a un mayor número de viajeros.

“Si se ha pensado en estos destinos es porque tienen cierto tirón. Pero eso no se sabrá hasta que no empiece la operativa real”, explica.

Tener una mayor oferta facilitará los desplazamientos de los empresarios aragoneses, y también puede tener beneficios a la inversa.

“Podrán volar directamente a más destinos para hacer negocios”, razona el presidente de la Asociación.

Lo mismo ocurrirá con las llamadas agencias receptivas, que podrán atraer viajeros de más países.

Gobierno y Ayuntamiento van a hacer una inversión de 8,8 millones de euros con el objetivo de obtener un reembolso diez veces mayor y superar los 1,3 millones de viajeros al año.

La imagen del propio aeropuerto mejorará. Habrá, por fin, más movimiento, un mayor dinamismo que muchos zaragozanos llevaban años esperando.

Las nuevas rutas podrían comenzar a operar el 28 de marzo de 2027.

Según se recogerá en los pliegos, serán evaluadas un año después, con posibilidad de ajustarlas y de prorrogar los contratos hasta cuatro años más.