La izquierda de Zaragoza se la juega: ZEC, CHA y Podemos miden sus opciones bajo la amenaza de quedarse fuera

La izquierda de Zaragoza se la juega. A ocho meses de las elecciones municipales, los partidos empiezan a medir sus opciones ante la eterna pregunta de si se presentarán juntos o por separado.

Zaragoza en Común (ZEC) se enfrenta a un camino incierto.

Al menos, así lo muestran las últimas encuestas del barómetro municipal en las que la formación municipal podría no lograr los votos necesarios para mantener sus escaños en el Ayuntamiento.

El riesgo de quedarse fuera del salón de plenos pocos años después de haber 'asaltado' los cielos parece más real que nunca.

Atrás queda la legislatura de 2015 a 2019, con Santisteve a la cabeza. Fue entonces, hasta la ruptura de la coalición con Podemos, cuando experimentaron su techo histórico.

En el caso de ZEC, la intención de voto se sitúa, por el momento, en un 2,1%. Pero no es el único grupo de la izquierda, más allá del PSOE, que todavía no conseguiría representación en el salón de plenos.

CHA lograría un 4,4%, por debajo del 5% que exige la ley electoral para acceder a la plaza del Pilar. Aunque todavía queda mucho camino por delante hasta el 23 de mayo.

Eso sí, estos meses son de vital importancia y desde ZEC admiten ser conscientes de que es el momento de "dejar de mirarse los ombligos" y echar "todos juntos" la carne en el asador.

Pero para ello, y basándose en los últimos datos, consideran que la unión hace la fuerza y que la solución a la crisis en la izquierda, más allá del PSOE, sería "ir de la mano a las elecciones".

Aunque primero hay otro paso que dar antes de comenzar la andada hacia los comicios: elegir quién será el candidato. Algo para lo que aseguran ser conscientes de "llegar tarde", al menos, en comparación con el resto de partidos.

Elena Tomás, actual portavoz, podría volver a repetir un segundo mandato, según los estatutos de su partido. Pero, pese a que ese podría ser el nombre, no hay todavía ninguno definitivo sobre la mesa a estas alturas de la película.

Y no parece que vaya a haber nuevas noticias hasta, por lo menos, mediados de octubre.

Por su parte, Chunta Aragonesista aspira en las próximas elecciones municipales a regresar a las tres capitales de provincia. La formación liderada ahora por Jorge Pueyo atraviesa un momento de buenas sensaciones tras el empujón que supusieron las autonómicas anticipadas de febrero y confían en poder trasladar ese sentir a votos.

En cualquier caso, poco ha trascendido hasta la fecha de los posibles candidatos al consistorio zaragozano, oscense y turolense. De hecho, el partido todavía no ha dado a conocer el calendario para su elección, aunque la incógnita podría despejarse este mismo sábado.

La división de los partidos de la izquierda privó a CHA de la posibilidad de volver al Ayuntamiento de Zaragoza en los comicios de 2023. Chuaquín Bernal se quedó a pocos votos de obtener el acta de concejal y hoy continúa como una de las principales caras visibles del partido en la ciudad.

Lo mismo ocurre con Sonia Alastruey en Huesca. Además, fue reelegida en abril como coordinadora local.

La formación no logró obtener representación por Teruel en febrero y su candidato en la capital fue Zésar Corella en coalición con Espacio Municipalista de Teruel.

Podemos

Por su parte, Podemos culminó en febrero 3 años de crisis previa desde las elecciones de 2023. Sin representación en las Cortes, Ricard Mitjana y María Goikoetxea han dado un paso adelante en el proceso de primarias para el Ayuntamiento de Zaragoza.

El coordinador autonómico y la última candidata a la Aljafería participarán en una elección que se resolverá a mediados de octubre conforme a los plazos orgánicos.

Fuentes del partido indican que esta decisión es independiente al diálogo con otras fuerzas políticas de cara a lograr una candidatura de unidad. El pasado mes de febrero apuraron las negociaciones hasta la fecha tope.

Podemos concurrió junto a Alianza Verde, Izquierda Unida con Movimiento Sumar y CHA sumó al partido verde Equo a sus listas.

Y, pese a que se presenten candidatos y se cierren las listas, no parece estar nada decidido. Desde Zaragoza en Común no pierden la esperanza y, a lo único que aspiran es a no volver a pecar de lo mismo que en 2023, con el resultado de que el espacio a la izquierda del PSOE se quede vacío.