Demolición urgente de una casa okupada en Calatayud tras un peligroso incendio: el okupa ha sido detenido

El Ayuntamiento de Calatayud ordenó este viernes la demolición urgente de una vivienda en el barrio de San Antonio en la que este jueves se originó un incendio.

Las llamas afectaron a una zona de monte bajo y que podrían haber generado daños "mucho más importantes para las personas y el entorno", según el propio Consistorio.

La propiedad había sido okupada por una persona que ha pasado a disposición judicial después de que junto a esta construcción se originase un fuego que se extendió.

El fuego no llegó a afectar a un pinar próximo gracias a la rápida intervención de distintos efectivos de Bomberos, Policía, Agentes de Protección de la Naturaleza, y voluntarios de Protección Civil.

El Ayuntamiento de Calatayud había advertido a la propiedad de esta vivienda hace semanas de la okupación de la misma por parte de una persona con el fin de que pudiera tomar las medidas necesarias y llevar a cabo las actuaciones pertinentes.

Desde la Alcaldía recuerdan, además, que el Ayuntamiento está terminando un protocolo de actuación en casos como este vinculados a la okupación ilegal de viviendas.