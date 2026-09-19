El bus, en el aeropuerto de Zaragoza. E. E.

Confirmado por el Ayuntamiento: nueva forma para pagar el bus al aeropuerto de Zaragoza desde este lunes

El billete del autobús del Aeropuerto de Zaragoza se podrá pagar con tarjeta bancaria y el teléfono móvil a partir del lunes.

El Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) incorporará desde ese día el pago mediante tarjeta bancaria en la línea de autobús 505, que conecta Zaragoza con el aeropuerto.

La nueva funcionalidad amplía las opciones disponibles para los viajeros y facilita especialmente el acceso al servicio a quienes utilizan esta conexión de forma ocasional.





A partir de esa fecha, los usuarios podrán abonar directamente el billete sencillo, con una tarifa de 4,65 euros, utilizando una tarjeta bancaria con tecnología contactless o cualquier dispositivo compatible con tecnología NFC que permita realizar pagos, como teléfonos móviles, relojes inteligentes, pulseras u otros wearables.



El funcionamiento es sencillo. Al acceder al autobús, el viajero únicamente tendrá que acercar la tarjeta o el dispositivo al lector de la validadora, del mismo modo que en cualquier otro pago sin contacto. Una vez aceptada la operación, el viaje quedará abonado sin necesidad de adquirir previamente el billete ni recargar un título de transporte.



El pago directo mediante tarjeta bancaria corresponde al billete sencillo de 4,65 euros y, al tratarse de una modalidad de pago directo, no se aplican las bonificaciones asociadas a los títulos de transporte.

La incorporación de esta nueva posibilidad, informan desde el Consistorio, no sustituye a los medios de pago ya existentes.

Así, los usuarios que dispongan de tarjeta Lazo o tarjeta Ciudadana podrán seguir utilizándolas con normalidad y beneficiándose de las condiciones tarifarias y bonificaciones asociadas a estos títulos.



Asimismo, los viajeros pueden adquirir de forma anticipada sus billetes a través de la web aeropuerto.lazo.app, tanto para desplazamientos con destino al Aeropuerto como para los trayectos hacia Zaragoza.

La plataforma permite seleccionar entre los horarios disponibles cada día, coordinados con la salida y llegada de los diferentes vuelos.

40.000 viajeros



La línea del Aeropuerto ha registrado 38.048 viajeros en lo que va de 2026, según los datos disponibles hasta mediados de septiembre.

Entre enero y agosto utilizaron el servicio 35.127 personas, a las que se suman otros 2.921 viajeros durante la primera mitad de septiembre, dato todavía provisional.

Los meses con mayor demanda han sido mayo, con 5.736 viajeros; agosto, con 5.307; abril, con 4.889, y julio, con 4.605 usuarios.