Carlos Pascual, Lucía Ruiz, 'Libros que importan' y el CEIP Ramiro Soláns, serán los Hijos Predilectos para el Pilar

Zaragoza ya tiene casi todo listo para las Fiestas del Pilar 2026. Este martes, los portavoces de los grupos municipales han hecho sus propuestas para los Hijos Predilectos y Adoptivo.

Tal y como marca el Reglamento de Protocolo Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza, estos expedientes serán después elevados a sesión plenaria para su votación definitiva.

Las propuestas planteadas son: por parte del Partido Popular Carlos Pascual López, empresario aragonés y presidente del Grupo Integra, como Hijo Adoptivo; PSOE ha propuesto el proyecto 'Libros que importan' como Hijo Predilecto; Vox por su parte ha planteado a Lucía Ruiz García, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo; y Zaragoza en Común al Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramiro Solans, ubicado en el barrio Oliver.

Estas distinciones se suman a la Medalla de Oro de Zaragoza, potestad que compete a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y que la semana pasada ya anunció que se concedía este año a Ibercaja, coincidiendo con la celebración del 150 aniversario de la entidad bancaria.

Se trata de la máxima distinción honorífica que concede el Ayuntamiento de Zaragoza y con ella la ciudad quiere reconocer a una entidad que mantiene desde su nacimiento un estrecho vínculo con Zaragoza y que, durante siglo y medio, ha demostrado un especial compromiso con la ciudad y sus habitantes.

La Medalla de Oro de Zaragoza será entregada en la tradicional ceremonia institucional con la que el Ayuntamiento da comienzo a las Fiestas del Pilar, que se celebra antes del Pregón, y donde también se hace entrega de las distinciones de Hijos e Hijas Predilectos o Adoptivos de la ciudad.

Carlos Pascual

La propuesta Carlos Pascual López como Hijo Adoptivo surge por su destacada trayectoria profesional y su contribución al desarrollo económico, tecnológico y social de la ciudad. El empresario aragonés y presidente del Grupo Integra nació en Huérmeda (Calatayud) e impulsó en 1986 la empresa Izquierdo Informática, el germen del actual Grupo Integra, que muy pronto trasladó su proyecto empresarial a Zaragoza.

Desde entonces, ha desarrollado una de las consultoras tecnológicas de referencia en España, que ha pasado de ser una pequeña empresa de formación e informática a un grupo con presencia nacional, más de 1.000 profesionales y miles de clientes, manteniendo siempre su identidad de empresa familiar aragonesa y un fuerte arraigo a Zaragoza como sede principal y centro de decisión.

El Grupo Integra cuenta con varias sedes en la ciudad y ha consolidado aquí una parte esencial de su actividad, reforzando el papel de Zaragoza como polo de innovación, consultoría y servicios avanzados en el conjunto de España. La trayectoria de Carlos Pascual ha sido reconocida por instituciones económicas y empresariales de primer nivel. Destacando, entre otros galardones, el Premio a la Mejor Empresa Familiar de Aragón 2023 y el Premio ADEA a la Trayectoria 2025.

Este año 2026, el Grupo Integra ha celebrado su 40 aniversario demostrando una trayectoria vital y profesional que ha mantenido siempre el foco en Zaragoza, en la formación y en la generación de oportunidades vinculadas a la tecnología y al conocimiento.

'Libros que Importan'

La propuesta de ‘Libros que importan’ como Hijo Predilecto reconoce a este proyecto creado por Atrapavientos que nació en diciembre de 2016 en Zaragoza como un intercambio multitudinario de libros en un espacio público. La iniciativa, que crece cada año y cuenta cada vez con más seguidores, parte de una idea sencilla y poderosa: acercar la lectura a personas de todas las edades y reivindicar el valor de los libros como herramientas de aprendizaje, acompañamiento y transformación personal, creando una cadena de lectura y solidaridad.

Se trata de una iniciativa en la que desde sus inicios ha colaborado el Ayuntamiento de Zaragoza y en la que también, desde 2018, el Ministerio de Cultura y Deporte ha contribuido a que la magia de este “amigo invisible literario” llegue a otras ciudades españolas. En 2019, ‘Libros que importan’ cruzó el océano por primera vez y aterrizó en Ciudad de México. Y también Atrapavientos, los creadores de la iniciativa, fueron galardonados por el Ministerio de Cultura y Deporte de España con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2022.

El proyecto ‘Libros que importan’ invita a las personas a regalar un libro que haya significado algo especial para ellas. Cada ejemplar se entrega acompañado de una dedicatoria en la que quien lo regala explica por qué esa obra es importante y qué le ha aportado. De esta manera, el libro deja de ser únicamente un objeto y se convierte en un mensaje personal, en una recomendación y en una forma de compartir una experiencia. La iniciativa crea así una cadena de lectura y solidaridad.

Atrapavientos desarrolla desde hace años proyectos relacionados con el fomento de la lectura, la escritura y la participación cultural. Su trabajo busca acercar los libros a públicos diversos y hacer de la literatura una herramienta de encuentro, aprendizaje e inclusión. De hecho, recientemente impulsó otro intercambio de libros en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza para que los pacientes oncológicos pudieran contar con libros que le acompañaran en sus esperas.

Lucía Ruiz García

La propuesta de Lucía Ruiz García como Hija Predilecta nace para poner en valor a la actual presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), zaragozana de nacimiento, que es hoy una de las voces más firmes y respetadas en la defensa de la memoria, la dignidad y la justicia de quienes han sufrido la violencia terrorista en España.

Ruiz es superviviente del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987 —un ataque que causó once víctimas mortales y decenas de heridos— y su trayectoria está marcada por una autoridad moral que nace de la experiencia directa del dolor y del compromiso.

Como representante de las víctimas, Lucía Ruiz ha impulsado un modelo de trabajo basado en el acompañamiento cercano, la exigencia institucional y la protección del relato veraz frente al olvido o la distorsión. Su labor se centra en garantizar que cada víctima sea atendida de forma integral, que las instituciones cumplan sus obligaciones de reparación y que la sociedad mantenga viva la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista.

Su figura simboliza la fortaleza de quienes, pese a haber sido golpeados por el terrorismo, han decidido convertir su experiencia en un servicio público. Lucía Ruiz representa, con claridad y firmeza, la voz colectiva de miles de víctimas que reclaman respeto, reconocimiento y verdad.

CEIP Ramiro Soláns

La propuesta del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramiro Soláns como Hijo Predilecto surge del valor de esta escuela que transformó el barrio Oliver y que convirtió la educación en una herramienta de justicia social. Se reconoce así una trayectoria ejemplar de transformación educativa, social y comunitaria desarrollada durante décadas.

El Ramiro Soláns representa uno de los mejores ejemplos de cómo la educación pública puede transformar vidas, generar oportunidades y cambiar la realidad de un barrio. Su historia es la de una comunidad educativa que se negó a aceptar

que el origen social, la vulnerabilidad económica o la diversidad cultural pudieran determinar el futuro de sus niños y niñas. Es también la historia de un colegio público que pasó de una situación de enorme dificultad a convertirse en la actualidad en un referente nacional de innovación educativa, inclusión, convivencia y justicia social.

El CEIP Ramiro Soláns abrió sus puertas en el curso 1977-1978, vinculado desde sus orígenes a la población obrera del barrio Oliver. Durante décadas, el centro sufrió las consecuencias de la desigualdad social y económica de su entorno y una importante pérdida de matrícula. A comienzos de los años 2000, la situación era especialmente complicada: el colegio había llegado a convertirse en un centro fuertemente estigmatizado, con unos índices de absentismo, conflictividad y fracaso escolar extraordinariamente elevados.

Pero la comunidad educativa decidió no resignarse. El centro inició entonces un profundo proceso de transformación bajo un lema que resume perfectamente su filosofía: “Vive tu escuela, atrévete a cambiar”. A partir de ahí comenzó un trabajo sostenido durante más de dos décadas para transformar no solo las aulas, sino también la relación entre la escuela, las familias y el barrio.

El éxito educativo, que apenas alcanzaba el 5%, ha pasado a situarse actualmente entre el 70 y el 80%, mientras que el absentismo se ha reducido desde el 40% hasta el 4%. La conflictividad, que llegó a afectar gravemente a la convivencia del centro, también se ha reducido de manera radical. No se trata únicamente de mejorar estadísticas educativas, sino de haber cambiado las expectativas de futuro de cientos de niños y niñas y de sus familias. El Ramiro Soláns ha construido un modelo educativo en el que la escuela no se encierra dentro de sus paredes, sino que se abre a las familias, al barrio y a la sociedad.