Vox propone reorientar la Policía Local de Zaragoza: "Hay que focalizar en la prevención, no en el control del tráfico"

La portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha presentado una moción para plantear un cambio de orientación en el modelo de Policía Local, con el objetivo de reforzar la prevención, la proximidad y la seguridad de los vecinos.

La iniciativa se articula en torno a cuatro pilares: la creación de una Policía de Barrio dotada de scooters, el desarrollo de un sistema de patrullaje inteligente, la elaboración semanal de mapas de riesgo y la incorporación de inteligencia artificial para hacer frente a los nuevos tipos de delincuencia.

Torres ha defendido que la propuesta pretende adaptar el funcionamiento del Cuerpo a las nuevas necesidades de la ciudad. "Esta iniciativa no nace como una crítica a la gestión actual, sino como una propuesta constructiva para adaptar el Cuerpo a los nuevos retos de la ciudad y priorizar la prevención frente a la recaudación", ha señalado.

La moción incluye también la actualización del Reglamento Interno de la Policía Local, vigente desde 1995, con el propósito de adaptarlo a las actuales necesidades tecnológicas y operativas de los agentes.

"Vox quiere una Policía Local que esté bien formada y focalizada en la prevención y en la tranquilidad de las familias. No queremos un Cuerpo cuyo foco principal parezca el control del tráfico con una finalidad puramente sancionadora", ha afirmado Torres.

La portavoz de Vox ha reconocido que las multas pueden representar importantes ingresos para las arcas municipales, pero ha defendido que la prioridad debe situarse en la seguridad ciudadana. "Aunque las multas recauden cifras importantes para el Ayuntamiento, para nosotros la prioridad absoluta es y será siempre la seguridad de los zaragozanos", ha añadido.

Uno de los principales objetivos de la propuesta es reforzar la policía de proximidad, mediante patrullas a pie y en scooter que permitan a los agentes tener una mayor presencia en los barrios y un conocimiento directo de las circunstancias de cada zona.

"Los ciudadanos demandan una policía de proximidad, que vaya a pie o en scooter, que conozca al comerciante y la casuística de cada Distrito", ha explicado Torres.

La dirigente municipal considera que este modelo permitiría mejorar la capacidad preventiva de los agentes y favorecer una relación más cercana con comerciantes y vecinos.

Inteligencia artificial y nuevos recursos

La propuesta plantea asimismo poner a disposición de la Policía Local nuevos recursos tecnológicos para mejorar su capacidad de anticipación y respuesta. Entre ellos, VOX apuesta por el uso de inteligencia artificial para combatir los nuevos tipos de delitos y por la incorporación de otros medios de protección para los agentes, como las pistolas Taser, una medida que el grupo municipal viene reclamando.

Torres ha defendido que Zaragoza mantiene unos niveles de seguridad importantes, pero ha advertido de que la evolución de los datos sobre delincuencia requiere, a su juicio, una reflexión sobre el modelo policial.

"Zaragoza es una ciudad segura y precisamente por eso estamos aquí, porque queremos que siga siéndolo, pero los datos del Ministerio del Interior reflejan un incremento de las infracciones penales que merece una profunda reflexión colectiva", ha señalado.

La portavoz de Vox ha concluido que la moción pretende trasladar al Pleno Municipal las preocupaciones de los vecinos y avanzar hacia un modelo policial centrado en la prevención, la proximidad y la tranquilidad de las familias, frente a un enfoque que, según ha criticado, otorgue un peso excesivo al control del tráfico y la actividad sancionadora.