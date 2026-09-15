Confirmado: estos son todos los conciertos gratuitos de las Fiestas del Pilar 2026 en Zaragoza

Las Fiestas del Pilar 2026 están cada vez más cerca. Este martes, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca ha dado a conocer la programación musical de los nueve días de jolgorio.

A la programación de espacios como el Jardín de Invierno o la Estación del Norte, se suma el nuevo Escenario de Raíz de la plaza Salamero y grandes conciertos impulsados junto a las emisoras musicales en el Escenario Ambar Fuente de Goya, con las actuaciones de Antonio Orozco, Dani Fernández y Malú, tres de los nombres más destacados del panorama musical español actual, además de una gran cita dedicada a la música electrónica con LOS40 Dance.

Antonio Orozco actuará el 10 de octubre, coincidiendo con el arranque de las Fiestas del Pilar, de la mano de Europa FM. Zaragoza será así una de las paradas de la recta final de su actual gira.

Dani Fernández llegará el 11 de octubre con LOS40 Pilar Pop, en uno de los momentos de mayor consolidación de su trayectoria en solitario y en plena La Insurrección Tour, una gira con la que está recorriendo algunos de los principales recintos del país. La música electrónica tendrá también un protagonismo especial el 16 de octubre, a las 21:30 h, con LOS40 Dance.

Por su parte, Malú recalará en Zaragoza el 17 de octubre, a las 21:30 h, de la mano de Cadena 100. La cantante atraviesa una nueva etapa artística después de celebrar sus 25 años de trayectoria y presentar Quince, su decimoquinto álbum de estudio.

El Espacio Zity presenta en el Escenario Ámbar Fuente De Goya en la Plaza del Pilar a Andrés Campo y el Alma Bakala, el 15 de octubre. Este año, el tradicional Somos de fin de fiestas será interpretado por Ara Malikian, Nacho del Río, y el coro IXENA, el 18 de octubre.

La programación musical que impulsa el Ayuntamiento, a través de Zaragoza Cultural, recorre así géneros como el indie pop, el rock, el nuevo flamenco, el jazz experimental, la electrónica, el hip-hop, el funk, el reguetón, el trap, el heavy o las músicas de raíz. Una oferta concebida para públicos muy diversos y que convierte la música en uno de los grandes ejes de las fiestas.

Durante la presentación, la alcaldesa ha destacado que "hemos diseñado un cartel musical a la altura de lo que Zaragoza merece: diversa, accesible, con nombres de primer nivel y pensada para todos. Queremos que cada zaragozano y cada visitante encuentre su espacio, su estilo y su momento de fiesta y de celebración".

La alcaldesa ha subrayado también la combinación de proyección exterior e identidad propia: "Este año volvemos a demostrar que Zaragoza compite en el circuito de los grandes acontecimientos musicales. Traemos grandes figuras nacionales e internacionales sin perder nuestras raíces, con los artistas aragoneses como protagonistas de la programación".

Siete noches en el Jardín de Invierno

El Jardín de Invierno volverá a convertirse en uno de los enclaves musicales más singulares del Pilar, con siete jornadas consecutivas, del 11 al 17 de octubre, marcadas por el carácter internacional, la experimentación sonora y el cuidado de las propuestas. Además, cada jornada incorporará una actuación previa de talento aragonés, reforzando la presencia de la escena musical de la Comunidad junto a artistas nacionales e internacionales.

La programación arrancará el domingo 11 de octubre con Aterciopelados, referente histórico del rock latinoamericano. La banda colombiana actuará a las 22:00 h, precedida a las 21:00 h por la formación aragonesa Isla Kume, que llevará al escenario su propuesta de folk y electrónica.

El lunes 12 será el turno del indie pop melódico de los escoceses Teenage Fanclub, una de las formaciones más influyentes del pop alternativo británico. Antes, a las 21:00 h, actuará el grupo aragonés Carasueño. El martes 13 llegará una de las voces más personales del panorama nacional actual, María José Llergo, con una propuesta que parte del flamenco para dialogar con los sonidos contemporáneos. Abrirá la jornada La Fuina, formación aragonesa que combina rock y flamenco. El miércoles 14 será el turno de los estadounidenses The Lemon Twigs, una de las propuestas más singulares de la nueva escena internacional vinculada al rock y la psicodelia. La noche comenzará con Hip Hip Cohete.

La programación continuará el jueves 15 con Rufus T. Firefly, una de las bandas más reconocidas del indie rock nacional por su particular universo sonoro y visual, precedida por The Fractal Sound. El viernes 16 el protagonismo será para Shabaka, figura clave de la nueva escena del jazz británico y referente internacional de la experimentación contemporánea. Premier Pigs abrirá la jornada. El cierre llegará el sábado 17 con Cervatana, que llevará al Jardín de Invierno una propuesta en la que confluyen el indie rock y la electrónica. Antes actuará el proyecto aragonés de synth pop Béla Sándor.

Las actuaciones de apertura comenzarán a las 21:00 h y los conciertos principales, a las 22:00 h.

Estación del Norte

La Estación del Norte amplía este año su diversidad estilística con una programación de nueve jornadas, del 10 al 18 de octubre, en la que convivirán música urbana, rap, funk, rock, heavy, pop y música de raíz, con una importante representación aragonesa.

El sábado 10 abrirá el escenario Lucho RK, uno de los nombres con mayor proyección de la escena urbana nacional, con un concierto a las 21:30 h. La previa correrá a cargo del aragonés Slappy AV, desde las 20:00 h. El domingo 11 Zaragoza vivirá una cita especialmente vinculada a su propia escena musical con RdeRUMBA & PORCEL Funk Experience, en una celebración del funk y el rap que comenzará a las 20:00 h. A las 19:00 h abrirá la jornada Lady Funk con una sesión DJ. El lunes 12 llegarán desde Estados Unidos Screamin' Cheetah Wheelies, con su potente propuesta de rock, precedidos por la banda aragonesa Direi, que actuará a las 19:00 h.

El martes 13 será el turno de La Ronda de Boltaña, uno de los grandes referentes de la música de raíz aragonesa, que actuará a las 20:00 h. Previamente, a las 19:00 h, subirán al escenario los Dulzaineros del Bajo Aragón. El miércoles 14 la Estación del Norte recibirá a Toreros Muertos, con concierto a las 20:00 h. La banda aragonesa Dadá abrirá la jornada a las 19:00 h.

El jueves 15 llegará la energía afrocubana de Cimafunk, uno de los artistas cubanos con mayor proyección internacional y una propuesta que fusiona funk y sonidos de raíz. Actuará a las 20:00 h, precedido por The Windy Sioux. El viernes 16 será el turno del heavy con Celtian, a las 20:00 h, y la formación aragonesa Umbra, que abrirá la jornada a las 19:00 h.

El sábado 17, Iñigo Quintero llevará su pop a la Estación del Norte a las 20:00 h. La jornada contará además con una previa DJ de Red Bull desde las 18:45 h.

La programación concluirá el domingo 18 a las 18:00 h con una de las citas más especiales para el público zaragozano: Rapsusklei & Sharif, dos referentes imprescindibles del rap nacional y dos nombres estrechamente ligados a Zaragoza, compartirán escenario para poner el broche final a nueve días de música en la Estación del Norte.

Nuevo escenario en la plaza Salamero

Una de las novedades musicales de las Fiestas del Pilar 2026 será la incorporación de un Escenario de Raíz en la plaza Salamero, un espacio dedicado al folk, las músicas tradicionales y las nuevas formas de reinterpretar la música de raíz.

Durante tres jornadas, del 16 al 18 de octubre, la plaza Salamero reunirá propuestas aragonesas, nacionales e internacionales, reforzando la diversidad de la programación musical de las fiestas y ofreciendo conciertos también en horario diurno.

El viernes 16, Ester Vallejo abrirá la programación a las 17:00 h, seguida a las 18:00 h por Biella Nuei, una de las formaciones fundamentales para entender la recuperación y renovación de la música tradicional aragonesa.

El sábado 17, la jornada comenzará a las 12:00 h con la formación aragonesa Vivere Memento y continuará a las 13:00 h con Fulu Miziki, colectivo procedente del Congo cuya propuesta afrofuturista combina música, performance y una poderosa identidad visual.

El domingo 18, Entreveradas actuará a las 12:00 h, antes de dar paso, a las 13:00 h, a la asturiana Lorena Álvarez, con una propuesta que conecta folk, tradición y lenguajes contemporáneos.

La creación de este nuevo escenario refuerza la presencia de las músicas de raíz dentro de las Fiestas del Pilar y recupera la plaza Salamero como espacio de encuentro cultural y musical.

Grandes nombres en el Pabellón Príncipe Felipe

Al Pabellón Príncipe Felipe llegará con el comienzo de las Fiestas del Pilar uno de los conciertos más esperados de la temporada. La Oreja de Van Gogh llevará sus sonidos pop los días 9 y 10 de octubre. La expectación se refleja en la venta de entradas, todas agotadas para ambos días. Un día después, el 11 de octubre la voz rasgada de Sergio Dalma hará viajar a Italia con su Ritorno a Via Dalma. Camela volverá un año más a celebrar las Fiestas del Pilar con un concierto el 12 de octubre en el que presentarán su nuevo trabajo discográfico, Tu mirada.

El Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor celebrará La gran fiesta del Rock & Roll el 10 de octubre con Alejo Stivel y la Orquesta Mondragón y Rock con Ñ. Los temas más conocidos del séptimo arte llegarán el día siguiente con el espectáculo Los 10 grandes del cine. También nos hará retroceder al pasado This is Michael el 12 de octubre, un homenaje a Michael Jackson en el que Jenny Jay interpretará al artista. Un clásico de las Fiestas del Pilar es b Vocal, que vuelve con Concierto Encanto A Cappella e tradición local, en el que incluyen tributos a leyendas mundiales y un surtido de temas conocidos por todos.

Los días 16 y 17 se celebrará en la Sala Mozart Una noche única de jota y zarzuela, con las voces de Ainhoa Arteta, Montserrat Martí, Nacho del Rio, Beatriz Bernad y Beatriz Gimeno y la participación de Miguel Ángel Berna. Cerrará la programación del Auditorio el 18 de octubre la DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, que dará una visión novedosa de grandes canciones de artistas internacionales como Coldplay, Daft Punk o Pont Aeri.

Espacio Zity

Mike Towers, referente internacional de la música urbana, abrirá el Espacio Zity el 9 de octubre. La música indie también tiene su espacio en el cartel del Espacio Zity con dos fechas: el día 10 de octubre será el turno de Viva Suecia y Malmö 040, mientras que el 14 de octubre con un trío de lujo: Love of Lesbian, León Benavente y Dorian.

La música electrónica llegará el 10 de octubre con un clásico, la fiesta Coliseum, con Marchuky B2B Sp!cy Xorizo, David F, Dave B2B Dany BPM, Javi Aznar y Ivan Xtreme B2B Lazaro. El día siguiente será el turno de Blackworks, la dark rave más aclamada del panorama europeo. Ana Mena llegará el día grande de las fiestas, acompañada de María Reche, con su fusión de pop, electrónica y R&B.

Taburete, Álvaro de Luna y Hey Kid compartirán cartel el 13 de octubre, un concierto que reunirá tres propuestas distintas dentro del pop y el rock español. La música urbana regresa al Espacio Zity el 15 de octubre con Saiko, La Pantera y Chimeno y el reguetón de Perro Negro. El 16 de octubre se celebrará el Festival Electrolatino con un cartel encabezado por Juan Magán, junto a Danny Romero, Henry Méndez, Marc Magán, Anthony & Yeigo y Víctor Magán. Ese mismo día habrá además un Tributo a Héroes del Silencio. Omar Courtz se encargará de cerrar las Fiestas en el Espacio Zity.

Más conciertos

Moliner7 estrena las fiestas en su nueva terraza en el Quiosco del parque Castillo Palomar con Leo Susana el día 9. Le seguirán Atman, The Try Tones, la Molissesion con Franki, Lidia Aguilar y Sanxis. La sala Rock & Blues trae una programación que inicia con Track Dogs el 9 de octubre y se completará Intrusos el 10 de octubre y In Materia al día siguiente. El 17 de octubre será el turno de Lobo Andrade y el 18 de octubre, del tributo a Sabina Seven y de Matt Woods.

La sala Creedence celebrará sus 15 años el 9 de octubre con The Sleeveens y Los Gurus DJs. Leyendärian, Spino, Manolón Dj, un encuentro de DJ de la vieja escuela, los australianos The Vee Bees y Mira Polar. Gran expectación ha levantado el concierto de la Sala Oasis del 9 de octubre, con Hard GZ, que ya tiene las entradas agotadas. Además, Javi Medina llegará el 16 de octubre con su Gato Negro Tour.

La Sala López comenzará su programación festiva con Aviador Dro y su espectáculo El día de la IA. La Banda L'Ambar el 16 de octubre será el otro concierto de la sala durante las fiestas. Por su parte, La Campana Underground cerrará las fiestas con The Bons Vivants el 18 de octubre.

La Casa del Loco se une con la fiesta del socio de la Asociación Cultural Rock El Batallador, que traerá a Savaged, Strangers y Knightsune el 15 de octubre. El día siguiente será el momento de recordar a Hombres G con el tributo Hombres B y el 17 de octubre se unirá al Día H con el homenaje a Héroes del Silencio Iberia Sumergida.

El tributo a Thin Lizzy, Lizzy la Larga, abrirá la programación en la Sala Z, que se completará con Pike & Delta, Tote El Entrevelado y Los Rumberos De Alquiler, los mariachi Rey de México, Bladimir Ros, el tributo a Extremoduro Delto', Bonebreaker y Mr. Pendejo.

Esta programación se completa con la organizada en las Food Trucks, en la que tienen un gran protagonismo los proyectos aragoneses, el Kiosco del Parque Bruil y en los Centros Cívicos de Zaragoza, entre los que destacan nombres como Patax, que actuarán el 11 de octubre en el Centro Cívico Universidad. Además, Zaragoza Joven celebrará su Concierto en El Túnel, en el que participarán artistas como Laaza y Begut.

La programación de 2026 refuerza, además, la presencia de artistas aragoneses dentro de las Fiestas del Pilar. Isla Kume, Carasueño, La Fuina, Hip Hip Cohete, The Fractal Sound, Premier Pigs, Béla Sándor, Slappy AV, RdeRUMBA & PORCEL Funk Experience, Lady Funk, Direi, La Ronda de Boltaña, Dulzaineros del Bajo Aragón, Dadá, The Windy Sioux, Umbra, Rapsusklei, Sharif, Biella Nuei, Ester Vallejo, Vivere Memento y Entreveradas forman parte de una programación en la que la escena local comparte cartel con algunos de los principales nombres nacionales e internacionales.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Zaragoza continúa reforzando el papel de las Fiestas del Pilar como uno de los grandes acontecimientos culturales del país, combinando artistas internacionales, referentes nacionales y talento aragonés en una programación capaz de conectar con generaciones y públicos muy diferentes.

Las Fiestas del Pilar 2026 consolidan así a Zaragoza como una ciudad de música y un gran escenario abierto, con una oferta diversa, de calidad y mayoritariamente de acceso libre. Durante nueve días, del 10 al 18 de octubre, la ciudad volverá a vivir la música en sus calles y plazas, con artistas nacionales e internacionales de primer nivel, una potente representación de la escena aragonesa y propuestas que abarcan desde los sonidos más contemporáneos hasta la música de raíz.

ESCENARIO AMBAR FUENTE DE GOYA

10 de octubre : Europa FM presenta Antonio Orozco

: Europa FM presenta Antonio Orozco 11 de octubre : LOS40 Pilar Pop presenta Dani Fernández

: LOS40 Pilar Pop presenta Dani Fernández 14 de octubre: Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Diez

Carlos Cruz Diez 15 de octubre: Espacio Zity presenta Andrés Campo y el Alma Bakala

Espacio Zity presenta Andrés Campo y el Alma Bakala 16 de octubre: LOS40 Dance

LOS40 Dance 17 de octubre: Cadena 100 presenta Malú

Cadena 100 presenta Malú 18 de octubre: "Somos", interpretado por Ara Malikian, Nacho del Río, y el coro Ixena.

JARDÍN DE INVIERNO

11 de octubre: Isla Kume + Aterciopelados

Isla Kume + Aterciopelados 12 de octubre: Carasueño + Teenage Fanclub

Carasueño + Teenage Fanclub 13 de octubre: La Fuina + María José Llergo

La Fuina + María José Llergo 14 de octubre: Hip Hip Cohete + The Lemon Twigs

Hip Hip Cohete + The Lemon Twigs 15 de octubre: The Fractal Sound + Rufus T. Firefly

The Fractal Sound + Rufus T. Firefly 16 de octubre: Premier Pigs + Shabaka

Premier Pigs + Shabaka 17 de octubre: Béla Sándor + Cervatana

ESTACIÓN DEL NORTE

10 de octubre: Slappy AV + Lucho RK

Slappy AV + Lucho RK 11 de octubre: Lady Funk + RdeRUMBA & PORCEL Funk Experience

Lady Funk + RdeRUMBA & PORCEL Funk Experience 12 de octubre: Direi + Screamin' Cheetah Wheelies

Direi + Screamin' Cheetah Wheelies 13 de octubre: Dulzaineros del Bajo Aragón + La Ronda de Boltaña

Dulzaineros del Bajo Aragón + La Ronda de Boltaña 14 de octubre: Dadá + Toreros Muertos

Dadá + Toreros Muertos 15 de octubre: The Windy Sioux + Cimafunk

The Windy Sioux + Cimafunk 16 de octubre: Umbra + Celtian

Umbra + Celtian 17 de octubre: Red Bull DJ Set + Iñigo Quintero

Red Bull + Iñigo Quintero 18 de octubre: Rapsusklei & Sharif

ESCENARIO DE RAÍZ – PLAZA SALAMERO