Rebeca, camarera en 'La City': "Las obras se notan mucho, no hay casi movimiento y eso que ha empezado la universidad"

El inicio de curso ha tenido, este año, un sabor algo agridulce en los bares de la zona universitaria más popular de Zaragoza.

Las obras de la calle Pedro Cerbuna están en pleno auge de trabajos, por lo que los establecimientos de la zona han tenido que renunciar, en su mayoría, a las terrazas donde cientos de jóvenes se sentaban todos los días.

"Lo estamos notando muchísimo", asegura Rebeca Galindo, camarera en el Koala, local de la zona afectado por los trabajos. Cuenta que desde que comenzó la fase 2 de las obras (la más extensa de todas), a finales de mayo, la bajada de clientes se ha hecho muy notable en la zona.

"Hay mucha gente que no sabe ni cómo puede acceder a la zona para ir a clase", explica la joven, quien asegura que en el caso del establecimiento donde trabaja han tenido algo más de suerte que en el resto porque aún han podido conservar parte de la terraza que se encuentra ubicada justo en la fase 3, que aún no ha comenzado.

Un 30% menos de actividad

El London, otro conocido local de la zona, también ha notado "muchísimo" el descenso de la clientela. Elisabeth, camarera, asegura que, en comparación con otros inicios de cursos, la actividad se ha reducido "entre un 20% y un 30%".

Uno de los principales interrogantes para el negocio es ahora "qué ocurrirá con la terraza". Según explica Elisabeth, están a la espera de saber, una vez concluyan los trabajos, se podrá volver a poner el velador. "Tenemos un poco de incertidumbre, la terraza es lo que más se nota", declara.

Debido al menor número de clientes, en los establecimientos también han tenido que tomar medidas durante las obras. En el caso del Koala se han reducido los turnos de dos a un solo trabajador. "No hay tanto movimiento como para estar más", añade la camarera.

La reforma, en plazos

La reforma de Pedro Cerbuna se ejecutará en varias fases y afectará a distintos tramos de la calle durante los próximos meses.

La primera fase, entre la conexión con Violante de Hungría y Domingo Miral, tiene un plazo aproximado de cinco meses. La actuación contempla la creación de un carril bici bidireccional y un carril de circulación de 3,50 metros.

La segunda fase, la más extensa, se desarrolla entre Domingo Miral y la plaza San Francisco y está prevista hasta febrero de 2027. En este tramo se construirán nuevas aceras, zonas de estacionamiento en algunos puntos y un único carril de circulación.

A estos trabajos se suman las actuaciones entre la plaza San Francisco y Corona de Aragón y una cuarta intervención, en la zona de acceso a la Universidad de Zaragoza.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,8 millones de euros y, según las previsiones municipales, la nueva calle Pedro Cerbuna estará terminada -en su totalidad- en marzo de 2027.