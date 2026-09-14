La concejal tránsfuga tiende la mano a Chueca para aprobar los presupuestos sin Vox: "No tiene que ceder a las exigencias"

La concejal tránsfuga de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marisa Gaspar, se reunirá este próximo martes por la tarde con la alcaldesa Natalia Chueca para abordar el inicio del nuevo curso político.

La semana pasada, la regidora se sentó con las portavoces de los grupos de la oposición. Fue aquel un café agridulce, sobre todo con sus hasta ahora socios de presupuestos (Vox), en el que Chueca puso encima de la mesa sus intenciones de aprobar las cuentas de 2027 antes de que finalice este ejercicio.

Pero, por ahora, no parece que la portavoz de los de Abascal, Eva Torres, vaya a dar su brazo a torcer en esta ocasión. Por lo menos no hasta que el tema de la Zona de Bajas Emisiones esté cerrado.

"Si tiene prisa que también la tenga para cumplir sus compromisos de este 2026", dijo la propia Torres, nada más salir de la reunión.

Y es, en este punto de conflicto, donde podría entrar en juego la concejal no adscrita. Porque, por mucho que Vox se plante, lo cierto es que la regidora necesita, como mínimo, un voto para alcanzar la mayoría. Algo que, precisamente, puede conseguir con Gaspar.

De este doble juego es consciente Chueca y también la concejal no adscrita, quien declaraba en sus redes sociales este domingo que "la alcaldesa tiene en su mano, este año, poder hacer unos presupuestos consensuados con los grupos políticos, y no tiene por qué ceder a las exigencias del grupo Vox".

Se refería así a la disputa por la Zona de Bajas Emisiones. Conflicto que viene primero por las intenciones de los de Abascal de reducir 'a cero' las multas y, segundo, por el temor del Gobierno de Natalia Chueca de perder las ayudas al transporte.

Entenderse, por el momento, parece complicado. Pues por lo que parece no hay manera de tener las dos cosas a la vez. Y no será porque no se ha intentado. Desde principio de año llevan sentándose a la mesa Torres y la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, y la conclusión a la que han llegado desde el Gobierno municipal es que "no se puede reducir a menos de 20 días la ZBE sin tener un coste en el transporte para la ciudadanía".

Pero desde Vox insisten en que quieren reducir a práctica inexistencia la ZBE y le pusieron una nueva propuesta a Chueca encima de la mesa: "Coger el Real Decreto de 2011, que regula los valores de la calidad del aire, y dejarse de tantos estudios", declaraba Torres.

Sin embargo, la alcaldesa no se mostró tan convencida con la idea, decía que se trata de "cosas distintas" y aseguraba que si fuera tan fácil "se habría propuesto antes y no después de tantos meses de trabajo".

La oportunidad

Para Gaspar, se trata de "unas exigencias" que "nada tienen que ver con la realidad y las necesidades verdaderas de Zaragoza".

Es por eso que ahora le ha tendido la mano a la alcaldesa para cerrar las cuentas del 2027, con la condición, eso sí, de que recoja aquellas propuestas que "sean sensatas vengan del grupo que vengan".

Aunque lo cierto es que Chueca tampoco necesitaría obligatoriamente el 'ok' de la concejal tránsfuga, puesto que con que Marisa Gaspar se abstuviera sería suficiente para sacar los presupuestos con el voto de calidad de la regidora.