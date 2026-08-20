Carlos, mano derecha de José Luis, bombero fallecido en Calatorao: "Era una bellísima persona y un gran profesional"

Los parques de bomberos están de luto tras el fallecimiento de su compañero José Luis Alonso Lete en un incendio de un taller mecánico en Calatorao.

La triste noticia se dio poco tiempo después que una dotación de bomberos del parque de La Almunia de Doña Godina se trasladara al lugar para apagar el aparatoso incendio originado en las naves de Talleres Salanova.

La rapidez de actuación era importante porque se tenía el conocimiento de que una persona se encontraba en su interior. Con ese cometido entró una dotación de cuatro bomberos en la que se encontraba José Luis.

A pesar de haber localizado al operario del taller, las dificultades del incendio complicaron la extinción. José Luis acudía al rescate del trabajador cuando se vio sorprendido por la caída de un muro lo que causó el fallecimiento de este experimentado bombero.

Este miércoles cientos de bomberos se han despedido de él en una concentración en la plaza de España.

Mano a mano a lo largo de los años se ha encontrado Carlos, compañero del parque de La Almunia de Doña Godina, y que estuvo presente en los trabajos de extinción del incendio del taller en Calatorao.

Visiblemente afectado y teniendo muy presente a su querido compañero sus palabras son de pura admiración hacia el bombero fallecido.

"Era una bellísima persona", define a José Luis Alonso. La vida de este bombero que residía en Zaragoza se centraba en su familia y, sobre todo, en su hija.

Un amor hacia sus seres queridos que llevaba por bandera. Además, entre sus pasiones se encontraba la montaña del que era un "gran amante".

José Luis, que "estaba a punto de cumplir 56 años", llevaba en el cuerpo de bomberos desde 2003, por lo que sus compañeros hablan de lo experimentado que era.

"Llevaba toda la vida de bombero, era un profesional como la copa de un pino", alaba.

Y es que entre sus compañeros dice que José Luis tenía un saber estar y, sobre todo, el valor de "transmitir confianza y seguridad".

Una pena por esta pérdida que se ha trasladado también por el resto de sus compañeros que han despedido con lágrimas a un compañero leal y que "estaba para todo lo que se le necesitara".

Luis Sánchez, bombero de la DPZ, enfatiza sobre el "riesgo" de este trabajo y lo que implica exponerse a él.

"José Luis entregó la vida por salvar a un ciudadano y le costó la vida a él", lamenta.

El origen del incendio, por el momento, se desconoce y la Policía Judicial de la Guardia Civil trabaja en la investigación para esclarecer los hechos de esta tragedia en la que se tiene que lamentar el fallecimiento de José Luis Alonso y el operario del taller calcinado en Calatorao.

Este miércoles se ha visto personal de bomberos como de la Guardia Civil en las inmediaciones para recabar información.

Aragón sigue en pleno luto por estas muertes, la provincia de Zaragoza decretó este martes tres días de luto oficial y por su parte Calatorao dos ante estas tristes pérdidas.