Zaragoza se vuelca para enviar ayuda a Colombia: "Estamos devastados, las iglesias y los colegios están destruidos"

El concejal de Presidencia, Ángel Lorén, en la reunión de esta mañana con miembros de la asociación Asolaint. E.E Zaragoza

Zaragoza se encuentra con la mirada dividida en el cielo, por el eclipse solar, y en Colombia, donde el terremoto que sacudió el país el pasado lunes ya ha dejado unos 240 fallecidos.

El Ayuntamiento ha mantenido esta mañana una reunión con la asociación Latinoamericana para la Integración Asolaint para ayudar, con los medios que sean, a Colombia.

"En Zaragoza hay más de 14.000 colombianos, es un país hermano que necesita nuestra ayuda. Y, al igual que en su día hicimos con Venezuela, desde el Consistorio estamos trabajando para enviar la ayuda necesaria", ha asegurado el concejal de Presidencia, Ángel Lorén.

Durante la reunión, el presidente de la asociación Asolaint, John Jairo Escudero, ha trasladado que, sobre todo, la ayuda que se envíe a Colombia "debe ser dinero" puesto que, tal y como lo ha explicado, "los alimentos y medicamentos tardarían semanas en llegar al país".

Las ciudades como Cali o Pereira se encuentran devastadas tras el movimiento de tierras que llegó a alcanzar una magnitud de 7,4. "Se han derrumbado edificios, iglesias, colegios... estamos destrozados", ha declarado Escudero con la voz rota.

El colombiano, procedente de Tuluá, una ciudad próxima a Cali, donde más bajas se han contabilizado hasta el momento. Cuenta a este diario que se puso en contacto con su familia sobre las 5.00 de este martes.

"Mi hermano, que es cura, me ha contado que se han derrumbado miles de templos. Un hombre perdió la vida mientras él intentaba sacar a la gente de la iglesia donde se encontraba dando misa", ha relatado.

Debido a los daños, la reunión de esta mañana se ha centrado en cómo materializar esas ayudas que se recolecten en la capital de Aragón de una manera segura. "Nos hemos puesto en contacto con ONG de Colombia, que son seguras, para que todo lo que consigamos lo hagamos llegar realmente a los que más lo necesitan", ha concluido Escudero.