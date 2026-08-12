Zaragoza se prepara para vivir el eclipse con precauciones ante la ola de calor: "Tendremos entre 38 y 39 grados en ese momento"

Ángel Loren, concejal de Presidencia, tras el cecopaz celebrado este miércoles por la mañana. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Zaragoza lleva meses preparándose para el eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto.

Para ello, se han coordinado todos los servicios municipales de manera transversal, garantizando así la seguridad durante el evento. Así lo ha explicado el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, quien ha recordado, además, que el Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencia Municipal para este día por "la ola de calor y la previsión de grandes concentraciones humanas".

"Tendremos entre 38 y 39 grados durante la hora de visibilidad del eclipse", ha señalado el jefe de mando Quique Mur.

En este marco se han puesto en funcionamiento dos órganos de coordinación: el Cecopaz, como organismo de control, y un Puesto de Mando Avanzado ubicado físicamente en el Parque de Bomberos 1.

"Todos los servicios municipales implicados tendrán un representante constantemente en el Puesto de Mando Avanzado", ha señalado Lorén. El objetivo es que las decisiones se adopten de forma coordinada y se trasladen con rapidez a los distintos servicios.

Uno de los principales puntos de atención será el recinto ferial de Valdespartera. Según ha detallado Lorén, los técnicos han estudiado "casi milimétricamente" la ciudad para identificar los lugares desde los que mejor podrá observarse el eclipse y aquellos en los que podrían producirse grandes concentraciones de personas.

Valdespartera

En Valdespartera se ha diseñado un plan específico de autoprotección. El recinto contará con una explanada y un espacio habilitado para caravanas, pensado también como zona disuasoria gracias a su conexión con el tranvía.

El dispositivo incluirá presencia permanente de Policía Local, Bomberos y medios sanitarios.

Precisamente, los Bomberos han reforzado su presencia tanto en Valdespartera como en el entorno de los puentes del Ebro.

Y es que, el otro gran foco de atención será la ribera del Ebro, especialmente sus dos márgenes y los puentes. Lorén ha advertido de que no se recomienda acudir a los puentes debido a que se trata de espacios limitados en los que no debe producirse una acumulación excesiva de personas.

No obstante, ante la previsión de que haya ciudadanos que decidan utilizarlos para contemplar el eclipse, el Ayuntamiento ha establecido controles de aforo.

Eso sí, en algunos puentes se mantendrá el tráfico, pese a que a partir de las 20.00 la circulación se delimitará por debajo de los 30 km/h, así como la iluminación de los vehículos que circulen.

La recomendación municipal es distribuirse por espacios más amplios. Loren ha recordado también que entre las alternativas para ver el eclipse están el Parking Sur de la Expo y Parking Norte.

Protección frente al calor y seguridad ocular

El Ayuntamiento insiste en la importancia de adoptar medidas de protección frente a la ola de calor que ha comenzado este miércoles.

Lorén ha pedido a la ciudadanía que evite permanecer durante muchas horas expuesta directamente al sol y que aproveche los diferentes espacios disponibles para distribuirse de manera ordenada.

"Va a haber sitio para todos", ha asegurado, apelando al sentido común a medida que se acerque el momento del eclipse. Entre las principales recomendaciones ha destacado la hidratación, la protección frente al sol y la atención especial a los niños.

También ha subrayado la importancia de extremar la precaución para proteger la vista y disfrutar con seguridad "de este evento singular que vamos a vivir todos", ha concluido.