Los mejores puntos para ver el eclipse solar en Zaragoza: estas son las zonas con mejor visibilidad de la ciudad

Zaragoza es una de las mejores ciudades del mundo para observar el eclipse, entre otras cosas, porque está en la franja de la totalidad.

Sin embargo, no se ve desde todos los sitios. Para poder contemplar este fenómeno astronómico es necesario buscar el mejor espacio que garantice tanto una buena visión como la seguridad de los ciudadanos, sobre todo teniendo en cuenta la ola de calor.

Tal y como lo ha recordado esta mañana el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, los técnicos han estudiado "casi milimétricamente" la ciudad para identificar los lugares desde los que mejor podrá observarse el eclipse y aquellos en los que podrían producirse grandes concentraciones de personas.

Uno de los principales puntos de atención será el recinto ferial de Valdespartera.

Valdespartera

En Valdespartera se ha diseñado un plan específico de autoprotección. El recinto contará con una explanada y un espacio habilitado para caravanas, pensado también como zona disuasoria gracias a su conexión con el tranvía.

El dispositivo incluirá presencia permanente de Policía Local, Bomberos y medios sanitarios.

Precisamente, los Bomberos han reforzado su presencia tanto en este espacio como en el entorno de los puentes del Ebro.

Y es que, el otro gran foco de atención será la ribera del Ebro, especialmente sus dos márgenes y los puentes. Lorén ha advertido de que no se recomienda acudir a los puentes debido a que se trata de espacios limitados en los que no debe producirse una acumulación excesiva de personas.

No obstante, ante la previsión de que haya ciudadanos que decidan utilizarlos para contemplar el eclipse, el Ayuntamiento ha establecido controles de aforo.

Eso sí, en algunos puentes se mantendrá el tráfico, pese a que a partir de las 20.00 la circulación se delimitará por debajo de los 30 km/h, así como la iluminación de los vehículos que circulen.

La recomendación municipal es distribuirse por espacios más amplios. Loren ha recordado también que entre las alternativas para ver el eclipse están el Parking Sur de la Expo, el Parking Norte y el puente de la Unión.