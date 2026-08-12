Luis Vaquer, empresario hostelero: "Bendito eclipse, hoy tenemos reservas para cenar desde las 18.00"

Zaragoza se prepara para vivir uno de los eventos astronómicos más esperados del siglo.

El eclipse solar que se podrá observar este miércoles de manera total desde la capital de Aragón, así como en otros puntos de la Comunidad, ha sido como un polo de atracción para cientos de turistas.

Prueba de ello es que, entre el 3 y el 9 de agosto, se ha registrado un total de 8.074 entradas en las oficinas de turismo, siendo el doble que las registradas el año anterior en el mismo periodo.

También sus calles, que desde este lunes -y pese a ser agosto- se encuentran a rebosar de gente. Sobre todo, en las más céntricas.

Lo han notado en los bares, que buena cuenta echan del poco movimiento que hay todos los años por estas fechas.

"Estamos llenos. Ayer, por ejemplo, servimos muchísimas cenas en todos los restaurantes, más de lo normal por estas fechas", asegura Luis Vaquer, director de Grupo Vaquer y cuyos restaurantes se encuentran en el centro de la ciudad.

Tantas son las reservas que, a fecha de este martes 11 de agosto, no sabe calcular un número exacto. "Ese dato lo sabremos una vez cerremos el mes porque muchos son clientes pasantes, sobre todo los turistas", explica.

"Una bendición"

El eclipse, para Zaragoza y sus bares y restaurantes, dice que ha sido algo así como "una bendición". "Ha ayudado muchísimo a los días de agosto previos al puente. Es algo que se ve en las calles, está todo lleno de personas que vienen de fuera", confirma.

Y prueba de la llegada de turistas es que para este miércoles en La Flor de Lis, uno de sus locales del centro, "ya tenemos reservas para cenar desde las 18.00". "Son muchos los que vienen de fuera y quieren cenar pronto", detalla.

Nazaret Cobos, responsable del restaurante La Manon, en la plaza del Pilar. E.E Zaragoza

En La Manon, bar ubicado en plena plaza del Pilar, la responsable, Nazaret Cobos, asegura que "ya desde este lunes por la mañana se notaba muchísimo ambiente".

"Por la noche, con los conciertos fue una locura. Normalmente en agosto la cosa suele estar más tranquila porque la gente se va fuera de Zaragoza, pero este año con el eclipse estamos todos los establecimientos a tope", cuenta.

"Vendemos el doble de cerveza"

Tanto es así, que dice que aparte de aumentar el personal para estos días -con hasta 15 camareros- también han doblado los pedidos. "Sobre todo de cerveza, vendemos el doble. Con los conciertos y el calor la gente lo que más quiere es bebida", confirma.

"Ayer fue una locura y este martes, desde el mediodía, también se está poniendo intenso. Mañana estamos con la expectativa, porque como es algo que no hemos vivido nunca no sabemos cómo va a ser. Pero lo que se oye por los otros locales y en todas las conversaciones entre gente del gremio es que va a venir un montón de gente", asegura.

Pero Cobos no parece preocupada, puesto que con todo su equipo se han organizado para la ocasión "muy bien, como un ejército".