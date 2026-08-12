Julia y Alison (9 años), después de ver el eclipse solar en Zaragoza: "Ha sido muy guay, nunca vamos a vivir algo igual"

Zaragoza ha vivido un fenómeno astronómico inolvidable. El eclipse solar de este 12 de agosto ha dejado a todos los presentes con la boca abierta.

Para algunos ha sido pura magia, "una cosa mística".

Así lo han descrito David Aznar y Verónica Delgado, zaragozanos de toda la vida que -al igual que otros cientos de personas- han escogido Valdespartera como punto clave para ver este momento histórico.

"Es la primera y la última vez que vamos a ver algo así, la verdad. Más que nada porque el sitio lo hemos elegido a la perfección. Hemos estado a la sombra, sin mucho calor, con comida y bebida.. y, luego, el momento ha sido espectacular. Lo hemos visto perfecto", asegura el joven a este diario.

David y Verónica, viendo el eclipse desde Valdespartera. E.E Zaragoza

Para Verónica no hay ni siquiera palabras. Dice haberse quedado "muda" tras observar el cielo de Zaragoza esta tarde. "Es una experiencia indescriptible, no hay otra cosa que se le parezca. Lo más impactante es que de repente se hace de noche y al minuto amanece de nuevo... es algo super místico", describe.

A pocos metros, Julia y Alison han vivido esta experiencia con tan solo nueve años. Aseguran que ha sido "muy guay" y que si tuvieran que describirlo con palabras dicen que "todo estaba muy oscuro".

"Pensaba que iba a ser más rápido. Había que estar mucho rato con las gafas puestas y me molestaban un poco porque llevo las de ver encima", explica Julia sobre su experiencia.

Alison se ha mostrado un poco más emocionada, pues según cuenta llevaba esperando este día desde hace "mucho, mucho tiempo".

Tanta era la expectación del fenómeno, y las garantías de verlo a la perfección desde la capital de Aragón, que algunos han venido desde muy lejos. Es el caso de Chris y Paul, padre e hijo procedentes de Toulouse (Francia).

Bien equipados, con hasta tres telescopios (y otros artilugios caseros), han acudido hasta Valdespartera en caravana para observar el fenómeno y, por supuesto, fotografiarlo. Y es que Chris es un apasionado de la fotografía que "no podía perder la oportunidad de inmortalizar este momento".

Chris y Paul sorprendiendo a todos los ciudadanos que han observado el fenómeno desde Valdespartera. E.E Zaragoza

Paul, por su parte, es poco menos que un experto astronómico que ha encandilado a todos los presentes y curiosos con clases del eclipse.

Ambos aseguran que eligieron Zaragoza porque "estaba en el sitio ideal y, además, la meteorología es perfecta".

Ni una nube ha nublado el momento y el sol, la luna y la luz han levantado pasiones y suspiros (también gritos de los más pequeños) en este entorno de la ciudad al que, más de uno, ha acudido con todo lo necesario para una acampada.