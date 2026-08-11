Zaragoza supera los 77.700 socios en la red municipal de centros de mayores, un 22% más en tres años

La red municipal de centros de mayores del Ayuntamiento de Zaragoza supera ya los 77.700 socios.

Son 14.015 más que en 2023, lo que supone un crecimiento del 22% en tres años, y consolida las iniciativas dirigidas a promover el envejecimiento activo, prevenir la soledad no deseada y reforzar la autonomía personal.

El balance de la primera mitad de 2026, del que ha dado cuenta este martes la concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, refleja además el fuerte incremento de la demanda de servicios como las asesorías especializadas, la ampliación de la red de comedores municipales y los elevados índices de participación registrados en los distintos proyectos impulsados por el Servicio del Mayor.

Uno de los servicios que ha experimentado un mayor crecimiento es el de las asesorías especializadas, que ofrecen atención personalizada en los ámbitos jurídico, psicológico y afectivo-sexual.

Solo durante el primer semestre del año, la Asesoría Jurídica atendió 148 consultas, mientras que la Asesoría Afectivo-Sexual registró 40 y la Asesoría Psicológica alcanzó las 109, cifras que en los tres casos ya duplican las contabilizadas durante todo 2025.

Además del aumento de usuarios, estos servicios presentan elevados niveles de ocupación: el 99% en la Asesoría Jurídica, el 83% en la Afectivo-Sexual y el 100% en la Psicológica. Para Espinosa, estos datos reflejan una creciente confianza de las personas mayores en unos recursos que les permiten resolver dudas y afrontar situaciones personales con el acompañamiento de profesionales especializados.

La red de comedores amplía un 70% sus plazas

La concejal delegada ha destacado asimismo la consolidación de la red de comedores para personas mayores, que actualmente cuenta con diez centros y ofrece una media de 492 menús diarios. La apertura de nuevos comedores (Torrero, Universidad, Las Fuentes y el Luis Buñuel en el Casco Histórico) y la ampliación del servicio durante los fines de semana y el mes de agosto han permitido incrementar un 70% el número de plazas disponibles en cuatro años.

Esta ampliación facilita que un mayor número de personas mayores pueda acceder a una alimentación equilibrada, por un precio de 5,50 euros, en un entorno de convivencia, contribuyendo además a combatir situaciones de aislamiento y a reforzar las relaciones sociales entre los usuarios.

Los talleres de envejecimiento activo continúan siendo una de las iniciativas con mayor aceptación entre los usuarios de la red municipal. Impartidos en los 32 centros de mayores de Zaragoza, estas actividades trabajan de forma integral el bienestar físico, cognitivo, emocional y social de los participantes mediante propuestas adaptadas a sus necesidades e intereses.

Su elevado grado de aceptación se refleja en una ocupación del 100%, consolidándose como uno de los principales instrumentos municipales para promover la autonomía personal, la prevención de la dependencia y una participación activa en la vida comunitaria.

Asimismo, el proyecto 'Nos Gusta Hablar', orientado a prevenir la soledad no deseada y fortalecer las relaciones sociales mediante grupos de conversación y apoyo, ha pasado de desarrollarse en tres centros al inicio del mandato a estar implantado actualmente en trece, ampliando así su alcance territorial y el número de beneficiarios.

Más de 111 cursos

El Ayuntamiento mantiene también su apuesta por reducir la brecha digital entre las personas mayores. Durante esta primavera se desarrollaron 111 cursos, con más de 1.100 horas de formación y más de 1.200 plazas repartidas en 28 centros municipales.

La programación ha incorporado contenidos relacionados con el manejo del teléfono móvil, fotografía, herramientas digitales e inteligencia artificial mediante ChatGPT, con el objetivo de facilitar la autonomía de las personas mayores en sus gestiones cotidianas y mejorar sus competencias en un entorno cada vez más digitalizado.

Paloma Espinosa ha informado también de la consolidación de programas de envejecimiento activo y ocio saludable como 'Mayores con Ganas', que entre febrero y junio ofreció 28 actividades culturales y de ocio durante los fines de semana, con más de 3.200 plazas disponibles y una ocupación media superior al 87%. El programa amplía la oferta municipal de ocio precisamente en los días en los que habitualmente existe una menor programación, favoreciendo la participación social y el encuentro entre las personas mayores.

A ello se suma la gimnasia acuática, que este año ha ampliado su oferta hasta 15 piscinas municipales con 550 plazas y un índice de participación del 100%, así como las Jornadas de Salud 'El Círculo de la Vida', que volvieron a completar todas sus plazas y abordaron cuestiones relacionadas con la prevención, los hábitos saludables y el bienestar emocional.

Entre los proyectos más innovadores figura 'Hablemos del Duelo', puesto en marcha como experiencia piloto en 2024 para ofrecer acompañamiento a personas que afrontan un proceso de pérdida. Tras la excelente acogida de sus primeras ediciones, el programa mantiene una participación superior al 95% y continuará creciendo durante los próximos meses.

A partir de septiembre estará presente en diez centros municipales, donde seguirá ofreciendo espacios seguros para compartir experiencias, normalizar la conversación sobre el duelo y favorecer la creación de redes de apoyo mutuo como herramienta para prevenir la soledad no deseada.

La concejal ha destacado también la evolución del servicio de Atención Preferente +70, que ya ha atendido a cerca de 1.300 personas durante el primer semestre del año. Este recurso facilita una atención preferente y personalizada a las personas mayores que necesitan orientación sobre los distintos servicios municipales en la Casa Consistorial, proporcionándoles orientación y acompañamiento para resolver sus gestiones de forma ágil y cercana.