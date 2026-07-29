Javier, bombero con 23 años de experiencia: "En Madrid ha sido catastrófico, lo de este verano no lo habíamos visto nunca"

Imágenes del incendio en Madrid y, en pequeño, Javier Villa, el Subjefe de intervención de Bomberos de Zaragoza. E.E

"Ha sido catastrófico". Con estas tres palabras resume Javier Villa, el jefe de intervención de Bomberos de Zaragoza, la situación que vive estos días la Comunidad de Madrid.

Es una llamada rápida. El fuego no da tregua y Villa tiene solo unos pocos minutos antes de tener que desplazarse a Chapinería, uno de los muchos municipios afectados.

Un amplio dispositivo lucha desde hace días contra un incendio forestal "como nunca antes visto" en España, que ha dejado ya casi 80.000 hectáreas y a más de 60.000 vecinos desalojados de Madrid, Toledo y Ávila.

Aunque algunos comenzaron a volver a sus casas este miércoles, tras levantarse la restricción y el confinamiento en ocho municipios.

Pese a los avances, todavía queda mucho por hacer. Es por eso que desde el domingo, una dotación de bomberos de Zaragoza partió a primera hora para colaborar en los trabajos de extinción y, este mismo miércoles una nueva dotación partió desde la capital para "sustituir a los compañeros".

En el equipo se encuentra Javier, que hace tan solo unas semanas se encontraba inmerso de lleno en otros incendios aquí en Aragón, como el de las Cinco Villas o el de El Cuervo (Teruel). Casi se podría decir que han tenido que enlazar una emergencia con otra.

"Es cierto que se acumula el cansancio, pero es nuestro trabajo. Además, es tan gratificante ver que estás ayudando que, en cuanto te pones manos a la obra contra el fuego, todos los males se pasan. Se quedan a un lado", detalla el bombero zaragozano.

A sus 49 años y con más de dos décadas de experiencia como bombero, ingresó en el cuerpo en 2003, Villa asegura que "nunca había vivido un verano con una sucesión de incendios de esta magnitud".

"No lo habíamos visto nunca", afirma.

"Otros incendios forestales importantes sí que me habían tocado, como en la Ribagorza hace años, pero a esta escalada no", recuerda, añadiendo que "nadie esperaba que hubiera tantos incendios de este tipo y todos a la vez".

Numerosos focos

Ahora en el corazón de la Península, su misión consiste en "abastecer agua a los vehículos forestales que trabajan en primera línea", además de atender los "numerosos focos" que, dice, "continúan reactivándose".

Concretamente, "ellos van con las bombas forestales por el monte y nosotros les acercamos el punto de abastecimiento lo más cerca posible para que tengan agua a pie del monte", explica.

Todo esto bajo la coordinación de los Bomberos de Madrid.

A Javier y a sus compañeros se les ha asignado la vigilancia y el apoyo en la zona de Colmenar de Arroyo y municipios cercanos como Navas del Marqués o Santa María de la Alameda, donde el viento "sigue haciendo de las suyas".

"Lo que hay ahora son muchos focos sueltos que se van reactivando con el aire. El equipo de la Comunidad de Madrid nos va movilizando allí donde hace falta abastecimiento o donde aparece algún punto caliente", confirma.

Y, cuando aparecen pequeños incendios junto a carreteras o caminos, es cuando intervienen "con vehículos ligeros para extinguirlos".

Asegura que todo está "muy organizado". "El jefe del sector sabe qué vehículos lleva cada equipo y, según van entrando los avisos, nos mueve donde hace falta. Si detectamos un foco, valoramos la situación y comunicamos qué tipo de vehículo o intervención es necesaria", explica.

Los efectivos zaragozanos trabajan en turnos de 24 horas. Tras llegar desde la capital aragonesa a media mañana el miércoles, permanecerán desplegados hasta el relevo previsto para este jueves.

"Nos han dicho los compañeros de aquí (Madrid) que por ellos nos quedaríamos unos días más, porque todavía hay mucho foco suelto. Esa decisión no depende de nosotros", declara.

No saben dónde dormirán esta noche, "no ha dado tiempo para concretar eso". La mente de todos los equipos está "en otras cosas" y se ocupan de lo necesario en el momento que toca. Como comer e hidratarse, para lo que sí han hecho alguna pausa.