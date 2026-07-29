Gabriel, arquitecto del pabellón de Aragón: "Va a hacer que la nueva Agencia Estatal sea muy especial e identificable"

Ha sido durante años uno de los grandes olvidados de la post Expo y ahora, renacerá como la agencia estatal desde la que se combatirán las enfermedades, pandemias y epidemias del futuro.

El pabellón de Aragón de la Expo, la ‘cesta de mimbre’ más famosa de la Comunidad, dejará de ser un ‘juguete roto’ en cuestión de dos o tres años para convertirse en referente de primer orden.

La elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública ha sido celebrada por políticos, sanitarios y representantes del sector científico. Pero también por los padres de la criatura; los arquitectos que dieron forma a este espectacular edificio de 4.300 metros útiles y un valor patrimonial de millones de euros.

“Estoy muy contento de que finalmente vaya a asignarse un uso a un edificio que llevaba tantos años vacante a la espera de un momento como este”, reconoce Gabriel Lassa.

Él fue uno de los encargados de idear uno de los llamados ‘cinco singulares’ de la muestra internacional, pero en este reto no estuvo solo. El pabellón también lleva la firma de Daniel Olano, Alberto Mendo y Andrés Navarro.

Su proyecto se impulsó en un concurso internacional. Los ajustadísimos plazos hicieron que se trabajara “con mucho nerviosismo”. Pero el resultado mereció la pena. Tanto que fue “el edificio más visitado” de la Expo.

En aquellos tres meses llamó la atención tanto por su exterior como por los contenidos de su interior, una pieza audiovisual única protagonizada por el bailarín Miguel Ángel Berna y dirigida por el mismísimo Carlos Saura.

“Cuando la veías te ponía los pelos de punta. Fueron momentos muy bonitos”, recuerda Lassa.

Años sin mantenimiento

Que todas las administraciones se hayan coordinado ahora para que por fin tenga uso y presupuesto es “fenomenal”, a juicio de este arquitecto. Sobre todo tras cerca de 20 años sin apenas mantenimiento.

“Milagrosamente se ha logrado mantener con dignidad durante todo este tiempo. Tantos años después se observa la solidez de la ejecución inicial”, comenta.

Este no es, en todo caso, el primer intento de revivir este icono de la Expo. En 2018, con motivo del décimo aniversario de la muestra, se intentó reabrir.

Se llegó a encargar, incluso, un proyecto de adecuación que pusiera cifras a los costes, pero finalmente, el proyecto no se llevó a cabo.

A la Agencia Estatal de Salud Pública le aportará una imagen “muy representativa” y “especial” que la hará “muy identificable”.

“En su etapa previa se relacionó con la comunidad autónoma y en esta puede ayudar a conseguir una identificación muy clara de este organismo de nueva creación. Creo que es positivo”, explica.

La gran pregunta es si semejante edificio será, o no, fácil de adaptar. Lassa no forma parte del proyecto, en el que se invertirán nada menos que 20 millones de euros, y no tiene la respuesta, pero su experiencia sí permite atisbar cómo podría ser el ‘nuevo’ pabellón de Aragón.

En su día se habló de la posibilidad de ampliar la superficie mediante una estructura que pudiera soportar más carga. “Está todo por hacer. Entiendo que al final habrá un equipo de arquitectura importante detrás que tomará buenas decisiones y conseguirá mejorar, incluso, el edificio actual”, admite.

El pabellón de España, el 'soltero’ de oro

La confirmación del pabellón de Aragón como sede de la Agencia Estatal deja al de España como el único ‘soltero’ del recinto Expo.

En estos años no le han faltado novias, pero ninguno de los proyectos planteados -se habló, incluso, de un museo de dinosaurios- ha terminado materializándose.

El Gobierno de España aseguró en las semanas previas a las elecciones autonómicas del 8-F que hay ideas para darle un uso, pero desde entonces, nada se ha sabido.

Mejor suerte han tenido el Pabellón Puente y la Torre del Agua. Ambos tuvieron que esperar años hasta encontrar esa segunda oportunidad, pero el primero luce ya como sede del Mobility City y el segundo está en plena reconversión en Faro de la Logística.

Con la Agencia Estatal, el impulso a la Expo será ya definitivo. Las hasta 300 personas que podrían terminar trabajando en el pabellón de Aragón se unirían a las cientos que llegarán con la mudanza de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) a uno de los llamados cacahuetes.

Y eso no es todo. La universidad privada The Power sigue esperando los permisos necesarios para poder instalarse. En este caso, la ubicación está ya asignada, pero el ‘sí’ depende del Gobierno de Pedro Sánchez, que esta legislatura le ha declarado la guerra a lo que ha llegado a calificar de ‘chiringuitos’.