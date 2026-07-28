Zaragoza pasará una factura de 313.369 euros a Sánchez por los costes de la regularización masiva de inmigrantes

El Ayuntamiento de Zaragoza le pasará al Gobierno de Zaragoza una factura de 313.369,21 euros por los costes de la regularización masiva de inmigrantes.

El Gobierno de Zaragoza aprobará este miércoles la reclamación que, concretamente, cifra en 149.494,56 euros el refuerzo del personal destinado a la organización y gestión administrativa del procedimiento.

A esto se le suman otros 163.874,65 euros correspondientes al operativo desplegado por el Área de Políticas Sociales para la atención telefónica, el registro de solicitudes y la elaboración de los informes de vulnerabilidad.

Unas cuentas que, pese a ser menores de lo previsto (pues inicialmente se calculó medio millón de euros), serán reclamadas al Ejecutivo Central este miércoles en el Gobierno de Zaragoza.

Tal y como han explicado el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, y la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, el Ayuntamiento reclama al Estado una compensación de 313.369,21 euros por los costes extraordinarios asumidos durante este procedimiento.

El expediente aprobado por el Gobierno de Zaragoza cifra en 149.494,56 euros el refuerzo del personal destinado a la organización y gestión administrativa del procedimiento.

Tal y como lo han explicado los concejales, el Real Decreto "obligó" a las entidades locales a emitir informes de vulnerabilidad -hasta 3.035 en Zaragoza- "pese a que tratarse de una función ajena a sus competencias propias".

Además, este proceso se impuso "sin criterios técnicos suficientemente definidos, sin aclaraciones por parte del Estado y sin dotación económica específica", ha denunciado Orós.

"Un volumen de trabajo que obligó al Ayuntamiento a movilizar recursos humanos y organizativos extraordinarios para atender las solicitudes presentadas durante el proceso", ha insistido la concejal de Políticas Sociales.

Además, el Gobierno municipal denuncia que la administración estatal no ha respondido a las solicitudes de aclaración remitidas sobre aspectos esenciales del procedimiento.

Entre ellos, si los servicios sociales municipales eran realmente los órganos competentes para emitir estos informes, qué criterios debían aplicarse para valorar la vulnerabilidad, si el Estado iba a aportar financiación para asumir esta carga de trabajo extraordinaria o si estaba prevista una ampliación de los plazos de tramitación.

Una factura que ya se avisó

Desde el Consistorio ya anunciaron a finales del mes de mayo sus intenciones de reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez cada euro de gastos extraordinarios ocasionados por el aumento de carga de trabajo.

Unas intenciones que, también hace unos meses, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, criticó de "osadía". Y es que, a su modo de verlo, "en todos los eventos de Zaragoza el Gobierno de España posiciona todos los policías nacionales que son necesarios y jamás se han pasado cuentas al Ayuntamiento para que se monte la fiesta correspondiente".

Pero lo que explicó Orós en mayo fue que el Consistorio tuvo que reforzar el personal con "hasta 14 personas" para atender -durante la mañana y la tarde- "a todo lo relacionado a los informes de vulnerabilidad".

De estos empleados, ha detalló que una parte fueron personas voluntarias de los centros sociales de Zaragoza, a quienes se les ha computado el esfuerzo como "horas extra".

El resto son trabajadores de las Casa de las Culturas que, aseguró Orós, "dejaron de atender otros asuntos para centrarse en exclusiva en todo este proceso".

Dentro de este ticket de gastos, se incluye también el "esfuerzo y trabajo en tiempo récord que se ha llevado a cabo desde la línea 900, el Padrón y policía".