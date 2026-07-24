Nueva promoción de 12 viviendas en un pueblo cerca de Zaragoza: chalets a partir de 233.000 euros

El afán constructor no para. Zaragoza tiene a la vista grandes construcciones de viviendas en el Distrito Sur de la ciudad, otras promociones se pueden adquirir en la zona Centro para paliar la crisis de vivienda que sufre Aragón.

La capital aragonesa no es la única que tiene ganas de aumentar su capital de vivienda.

Los pueblos del área metropolitana de Zaragoza también están despertando sus ansias por acudir al ladrillo de nuevo y se está viendo ya que municipios como Cuarte de Huerva tienen alrededor de una docena de promociones de obra nueva en venta. Villanueva de Gállego también sigue ese ejemplo y está levantando cuatro promociones de viviendas unifamiliares además de otra de pisos ante el 'boom' de atracción por las grandes inversiones.

Vecinos del Bajo Gállego y a 30 kilómetros de la capital, Zuera también busca crecer en materia de vivienda. Una de las últimas que se han conocido es la promoción de viviendas unifamiliares adosadas que comercializa Mirlo Inmobiliaria.

Se trata así de 12 chalets que ya están avanzados en el barrio del Portazgo de Zuera y se estima que se pueda entrar a vivir para marzo de 2027.

Recreación de las 12 viviendas de Zuera Cedida

No son viviendas desconocidas ya que la burbuja inmobiliaria que afectó en 2008 causó la paralización de la construcción de estas, causando un nuevo esqueleto de viviendas en el paisaje aragonés. Este es un nuevo ejemplo de darle una segunda vida.

Las viviendas ubicadas en dos calles entre la calle Sierra de Guara y Valle de Zuriza varían de precio según las características de las mismas por lo que va desde 233.000 a los 269.000 euros.

No llevan mucho tiempo en el mercado, pero se augura un buen futuro para estas doce viviendas: "Llevamos pocos días y ya hemos realizado visitas. Bajo mi punto de vista es positivo", valora Jorge Rodrigo, de Mirlo Inmobiliaria.

Además, los pueblos se están consagrando como la oportunidad tanto inmobiliaria como familiar: "Muchos van a vivir ahí por la tranquilidad, además Zuera está al lado de la Universidad San Jorge de Villanueva de Gállego, se encuentra entre Huesca y Zaragoza", señala Rodrigo.

El municipio zufariense tiene además una amplitud de servicios municipales como colegio de Educación Infantil y Primaria, instituto público y un centro de salud, que en cuestión de unos años contará con nuevas instalaciones.

Recreación de las 12 viviendas de Zuera Cedida

Así son por dentro

Esta nueva oportunidad urbanística desde la promotora ponen a la venta tres tipos de vivienda. La primera son aquellas compuestas por tres dormitorios y tres baños. Según señalan desde el portal Idealista, esta modalidad destaca por su una suite principal con baño privado y vestidor.

Mientras que la segunda tipología el adosado está compuesta por cuatro dormitorios con dos baños. Así como ellos mismos recalcan es "ideal para quienes buscan una habitación adicional para familia, teletrabajo o invitados".

La particularidad de esta promoción está en que se ofrece una vivienda exclusiva al disponer de más metros cuadrados útiles. De esta forma la distribución es de cuatro dormitorios y tres baños.

Todas ellas además cuentan con un sistema de climatización mediante aerotermia lo que proporciona un menor consumo energético.

Aunque tengan pequeñas diferencias, las doce viviendas están pensadas para que puedan disfrutar de un garaje privado, una bodega y un jardín privado. Punto fuerte y que se está viendo cada vez en más promociones es la disponibilidad de piscina comunitaria, que esta promoción incluye.