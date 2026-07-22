Manifestación a favor de los toros en Zaragoza: "La tauromaquia no es de ningún partido político, es del pueblo"

El mundo taurino ha alzado la voz en Zaragoza. Cientos de personas se han congregado en una manifestación que ha salido desde la puerta grande de la plaza de toros de la Misericordia hasta la sede de la DPZ para reivindicar una feria taurina del Pilar digna.

A los aficionados al toro se han unido cargos políticos como la vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco; la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres; o Ramón Celma, presidente del PP Zaragoza.

Una manifestación bajo el lema 'Zaragoza quiere toros' que se convocó sin aún conocer la resolución del TSJA que aceptaba las cautelares de la DPZ para sacar a licitación la explotación de la plaza. A pesar de la buena noticia, la concentración se ha mantenido en pie ya que urgen una solución al limbo que han vivido estos meses y en los que ya no pudieron celebrar la feria de San Jorge.

"La DPZ no puede gestionar la plaza de toros. Zaragoza no puede estar a dos meses de la feria del Pilar sin carteles, sin ganadería, sin profesionales", ha señalado Juan Altimasveres, convocante de la manifestación.

Así, ha valorado la situación como una "injusticia". En esta misma línea, ha incidido que "no se puede mirar la parte económica y ni mucho menos no se puede boicotear a determinados colectivos por razones sociales, culturales o económicas".

Por ello mismo, ha reivindicado que la plaza de toros de La Misericordia "merece un pliego en condiciones".

La manifestación que ha ido sumando gente según ha ido avanzando hasta la plaza de España ha concluido con la concentración frente a la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Ahí, además del cántico de "taurinos, unidos, jamás serán vencidos", los gritos se han dirigido a Juan Antonio Sánchez Quiero al que han pedido su "dimisión".

Momento en el que se han unido como apoyo grandes nombres del toreo aragonés como el joven Aarón Palacio que ha encabezado la protesta.

Para finalizar, se ha leído un manifiesto que ha recibido el aplauso de los ahí presentes. "La plaza de toros de Zaragoza es un coso de primera categoría y se encuentra hoy sumida en una parálisis administrativa sin precedentes que amenaza directamente la celebración de la Feria del Pilar de Zaragoza", han señalado.

Así, han criticado la gestión "que pone en riesgo la supervivencia de una tradición que atrae a más de 100.000 espectadores en nuestra tierra".

Por todo ello, los manifestantes han querido reivindicar "respeto" a la tauromaquia: "La tauromaquia no está distinguida por ningún partido político. No es de izquierdas, no es de derechas, es nuestra, es del pueblo".