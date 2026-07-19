La entrada de A.GAIN aventura otra cara nueva al frente de La Nueva Romareda: cuarto cambio en el Consejo en 2 años

El 21 de diciembre de 2023, Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y Real Zaragoza firmaban un acuerdo histórico para constituir la sociedad La Nueva Romareda SL, con el objetivo de construir y financiar el deseado nuevo estadio de fútbol en la capital aragonesa después de más de dos décadas de proyectos infructuosos.

Entonces, seis representantes institucionales formaron el Consejo de Administración: Natalia Chueca y Víctor Serrano por el Ayuntamiento; Roberto Bermúdez de Castro y Tomasa Hernández por el Gobierno de Aragón; y Juan Forcén y Mariano Aguilar por el Real Zaragoza.

Pero, dos años y medio después, de esas seis personas solo se mantienen tres, mientras que la otra mitad ya han sido relevados, bien por decisiones políticas, bien por cambios en el accionariado del club.

Apenas un año después se produjo el primer cambio en los designados por el Real Zaragoza. Mariano Aguilar dejaba su puesto a Pilar Gil, persona de máxima confianza de Joseph Oughourlian.

La entrada de A.GAIN en la propiedad del club, haciéndose con el 60% de las acciones cuando se consume la ampliación de capital de Forcén y Jorge Mas, aventura una nueva modificación en las seis personas que, junto al gerente, Martín Fuica, marcan los caminos del futuro Ibercaja Romareda.

Durante su presentación como accionistas mayoritarios, Bobby Aitkenhead, CEO de A.GAIN, únicamente dedicó unas pocas palabras al proyecto del estadio, comprometiéndose a cumplir los contratos firmados con la sociedad.

“No hay ningún cambio en los contratos actuales del club con el estadio u otros”, dijo Aitkenhead, que reconoció que el proyecto de La Nueva Romareda “no es menor” para el futuro del club.

Así, con la salida de Oughourlian del club, todo apunta a que Pilar Gil abandonará en próximos meses su cargo en el Consejo de Administración y A.GAIN, con la mayoría accionarial del club, designará a una persona de su confianza para entrar en la gestión del nuevo estadio.

No en vano, el Real Zaragoza todavía tiene que abonar 24 millones de euros de los 40 comprometidos en la construcción del estadio. De ellos, 5 millones se aportarán este 2026, que quedarán cubiertos con la anunciada ampliación de capital de Juan Forcén y Jorge Mas.

Ya en 2027, el club tiene que ingresar 12 millones de euros, esté en la categoría en la que esté. El calendario de pagos finalizará en 2028 con otros 7 millones.

Los cambios en el Real Zaragoza no han sido las únicas entradas y salidas en el Consejo de Administración. En marzo de 2025, la alcaldesa y presidenta de la sociedad, Natalia Chueca, ‘sacrificaba’ a Víctor Serrano para dar un puesto a Vox, con Eva Torres como elegida.

Después, los cambios que hizo Jorge Azcón en su nuevo Gobierno movieron las competencias de Deporte, que quedaron en manos de Mar Vaquero. La vicepresidenta entrará en el Consejo de Administración.

Es decir, de las seis personas que iniciaron esta aventura, en el Consejo de Administración solo continúan Natalia Chueca, Roberto Bermúdez de Castro y Juan Forcén.

Últimos contratos

El pasado 8 de julio se cumplieron 2 años desde el inicio de las obras de demolición del vetusto estadio de La Romareda. Con buena parte de la estructura ya visible, los trabajos también están en los despachos de la sociedad La Nueva Romareda para acompasar las obras a todos los trámites necesarios.

El pasado 16 de junio, la sociedad adjudicaba sin concurso público un contrato de casi 3 millones de euros para dotar al futuro estadio de toda su infraestructura tecnológica, como la instalación de la megafonía, los controles de acceso y una red de fibra óptica para las retransmisiones televisivas. Será ejecutada por la Sociedad Española del Fútbol Profesional, filial de LaLiga.

Por delante aún quedan por firmar algunos contratos más, como el suministro de los asientos o los videomarcadores.