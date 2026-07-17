El Ayuntamiento reclama 4 millones a la Diputación de Zaragoza y amenaza también con ir a los tribunales

La polémica entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza por el convenio de los barrios rurales suma un nuevo capítulo.

El Gobierno municipal, tras la reunión celebrada este viernes, ha aprobado formular un requerimiento formal a la DPZ para que transfiera los 3.990.000 euros correspondientes a la cuarta anualidad del Convenio de Colaboración, "que debería haber sido abonado en 2024".

Así lo ha anunciado el concejal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, quien ha explicado que este es el paso previo antes de acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo.

"La DPZ tiene un plazo de un mes para atender requerimiento, si no lo hace el Ayuntamiento defenderá los derechos de los zaragozanos en los tribunales", ha insistido.

Dicho requerimiento hace referencia al apartado 3 de la cláusula sexta del acuerdo, "que no ha sido cumplida y que ha generado un agravio económico a las arcas municipales", ha detallado el edil.

Ejecución de los fondos

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza aseguraron, el pasado martes, la ejecución del 100% de los fondos transferidos por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) para actuaciones en los barrios rurales y rechaza las acusaciones de incumplimiento formuladas por la institución provincial.

Así lo confirmó la concejal delegada de Barrios Rurales del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, pocos minutos después de que la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Teresa Ladrero, trasladara las intenciones de llevar a los tribunales la deuda de 2 millones no ejecutados por el Consistorio zaragozano en el último convenio de obras de los barrios rurales.



Desde el Consistorio insisten que, en dicho convenio, se contemplaba una aportación de 16 millones de euros, de los que doce estaban destinados a inversiones en los barrios rurales.

Sin embargo, aseguran que la DPZ no transfirió los cuatro millones correspondientes a 2024, por lo que la cantidad "quedó reducida a ocho millones".

Frente a esa cifra, el Ayuntamiento ha ejecutado 8,1 millones de euros, entre actuaciones pendientes del convenio anterior y nuevas obras. Una suma que, según lo consideró Espinosa, "significa que se ha ejecutado el presupuesto al 100%".



El Consistorio ha justificado las anualidades recibidas, a excepción de 2024 porque, dicen, "nunca se produjo el ingreso comprometido". Y, esta falta, declaran que supuso que algunos proyectos previstos para barrios como Montañana o Juslibol no se ejecutaran.