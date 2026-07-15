Pillan a un conocido bar de noche en Zaragoza saltándose las normas: superó el aforo permitido en un 112%

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado un procedimiento sancionador contra un conocido bar de noche situado en pleno Casco Histórico.

Según se señala en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo celebrada este lunes, 13 de julio, la Policía Local pilló al local Señorita Smith saltándose las normas en hasta dos ocasiones.

Concretamente, se mencionan dos expedientes por exceso de aforo en los que, respectivamente, se sobrepasó el 95% y el 112% de lo permitido por la normativa municipal.

Este tipo de actos pueden acarrear multas de hasta 30.000 euros según la ley 11/2005 de 28 de diciembre, que regula los espacios públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, al considerarse grave por acumular varias faltas leves.

Ejemplo de ello es el Sarao, bar de noche al que se le sancionó con 3.000 euros por superar también el 160% del aforo permitido hace unos meses (aunque no fue con expedientes acumulados).

No obstante, el dueño del local Señorita Smith puede recurrir el procedimiento si lo considera pertinente o necesario ya que se trata de un proceso que todavía está abierto.

Quien sí deberá afrontar una sanción de hasta 5.000 euros será el local Vrutal, en la calle Eduardo Dato.

Según se señala en el orden del día, el establecimiento sobrepasó el nivel máximo de ruidos permitidos en dos ocasiones diferentes. En una superó 2,4 decibelios de lo permitido y en otra 4,33 decibelios.

El límite de ruido permitido por la Ordenanza para la protección contra Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento sitúa en horario nocturno (de 22.00 a 08.00) en 30 decibelios en el interior de los dormitorios y viviendas, y de 55 en el exterior.

Esto, según la ley 11/2005 de 28 de diciembre, que regula los espacios públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, no se consideraría una falta grave ya que no superó en 5 decibelios el nivel máximo permitido.

Aunque, al acumular varias leves la sanción se eleva a grave lo que puede conllevar desde una multa de 601 a 30.000 euros hasta la suspensión o prohibición de la actividad por un período máximo de seis meses.

También por molestias y ruidos se ha sancionado al local de música Amour Night, en la calle Francisco de Vitoria.

En este caso, según se señala en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo, la policía Local registró niveles superiores a 2,5 decibelios de lo permitido por la normativa. Por esto se le ha impuesto una sanción de 1.500 euros.