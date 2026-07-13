Zaragoza rinde homenaje a Miguel Ángel Blanco, víctima de ETA: "Fue un crimen de una crueldad infinita"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la concejal Ruth Bravo, en el homenaje. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Zaragoza ha vuelto a vestirse de luto para homenajear a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua que fue secuestrado y asesinado a manos de ETA.

Unos terribles hechos que se produjeron ya hace 29 años y que la capital aragonesa, al igual que muchas otras ciudades y Ayuntamientos de España, no ha olvidado. "Fueron dos días de macabro chantaje ante los que España no se arrodilló", ha recordado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

"El asesinato de Miguel Ángel Blanco no acobardó a la sociedad. Al contrario. Transformó el miedo y el silencio en fuerza para confrontar a los asesinos. Arrojó luz sobre cómo vencer el odio con resistencia pacífica. Y concentró bajo el poder de la democracia a una sociedad que creyó más que nunca en la libertad frente a la barbarie", ha afirmado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Ambas autoridades han asistido al homenaje celebrado este lunes en la plaza de San Francisco en Zaragoza, junto al memorial de las Víctimas del Terrorismo, en el que también ha estado la presidenta de las Cortes, María Navarro; la líder provincial del PSOE en Zaragoza, Teresa Ladrero; la portavoz del PSOE en Zaragoza, Lola Ranera; el portavoz del PP, Ángel Lorén; y la portavoz de Vox, Eva Torres, entre otras autoridades.

"No vamos a olvidar"

También han dedicado un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco otros concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, como la edil delegada de Víctimas del Terrorismo, Ruth Bravo, quien ha comenzado el acto con unas sentidas palabras. "Han pasado 29 años, la misma edad que tenía cuando ETA lo secuestró. No vamos a olvidar lo que ocurrió", ha expresado.

Ha continuado la lectura del manifiesto la concejal del PSOE, Lola Ranera, asegurando que el de Miguel Ángel Blanco es hoy "un legado que nos compromete a defender la verdad de lo que ocurrió. Durante demasiados años hubo personas que vivieron señaladas, mientras los terroristas decidían quién merecía vivir y quién morir".

La portavoz de Vox, Eva Torres, no ha dudado en relevar a la socialista atacando a los "herederos de ETA". "EH Bildu es un partido con terroristas con delitos de sangre que nunca ha hecho la más mínima reflexión", ha expresado, criticando los homenajes realizados a los terroristas que suponen, dice, "una humillación para las víctimas del terrorismo".

Lorén ha expresado también que, precisamente, "la libertad de hoy tiene un precio que otros pagaron". Algo que, asegura, "no debe olvidarse" porque "el mejor instrumento es conocer la ciudad".

Tras la lectura del manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, cuyo lema este año ha sido 'Tu legado nos compromete', Chueca ha asegurado que ese mensaje representa una obligación colectiva de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo.

"Un crimen de una crueldad infinita"

"Nos exige mantener la guardia frente a la mentira y la desmemoria", ha señalado, recordando que "lo que ocurrió en aquel julio de 1997 no fue una tragedia inevitable, sino un crimen de una crueldad infinita", después de las 48 horas de secuestro con las que ETA pretendió doblegar a la democracia española.

La alcaldesa también ha denunciado cualquier intento de "blanquear el terrorismo o de relegar al olvido a sus víctimas". Durante su intervención ha criticado que "quienes nunca han condenado los crímenes de ETA sigan teniendo un papel determinante en la política nacional" y ha considerado "una indignidad política y moral" que EH Bildu continúe siendo un socio preferente del Gobierno de España, lamentando igualmente el silencio del Partido Socialista ante esta situación.

La regidora ha recordado además que Zaragoza conoce bien "el zarpazo cruel del terrorismo" y ha reafirmado el compromiso de la ciudad con la verdad, la memoria, la justicia y la dignidad de todas las víctimas.

852 asesinatos

El presidente, por su parte, ha concluido el homenaje recordando los terribles hechos que perpetuó la banda terrorista ETA. "Asesinó a 852 personas, 16 de ellas en Aragón, hirió a más de 2.600 y dejó una profunda huella en miles de familias españolas", ha señalado.

Asimismo, ha manifestado que "no debemos tolerar que quienes siguen justificando la barbarie etarra condicionen las decisiones en nuestras instituciones, pongan en riesgo los principios y valores sobre los que se sustenta nuestra democracia o traten de amedrentar de nuevo a las víctimas".

El presidente ha recordado que todavía permanecen sin resolver más de 300 asesinatos cometidos por ETA y ha reiterado el compromiso con el esclarecimiento de esos crímenes por respeto a las víctimas y a sus familias.