Las pantallas gigantes vuelven a la plaza del Pilar para el partido Francia-España del Mundial

Cientos de zaragozanos en el partido de España-Bélgica el pasado viernes, en la plaza del Pilar. E.E Zaragoza

Zaragoza volverá a vivir a lo grande el próximo partido de España en el Mundial 2026, que en esta ocasión se disputará contra Francia.

Las imágenes de la plaza del Pilar celebrando la victoria de La Roja "han dado la vuelta al mundo". Motivo por el cual, este martes, se volverá a animar a la selección desde el mismo lugar "para que puedan sentir la fuerza de Zaragoza y podamos llegar a la final".

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Natalia Chueca, en sus redes sociales, avanzando que, para esta ocasión, se colocará una nueva pantalla para que, esta vez, "no haya ninguna interferencia en la conexión y para poder ver aún mejor" el partido de semifinales contra Francia.

Ya que el pasado viernes se vivió un pequeño susto a pocos minutos del partido cuando las pantallas dieron problemas para encenderse. Aunque finalmente se pudo visionar el encuentro sin ninguna complicación más.

El espacio se adaptará para acoger a miles de personas con baños portátiles y una oferta hostelera que, por el momento, se limitará a los establecimientos de la zona. La plaza del Pilar cuenta con un aforo máximo de 45.000 personas.

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