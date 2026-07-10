La plaza del Pilar se prepara para la gran fiesta del fútbol con el decisivo España-Bélgica: "Va a ser una locura"

Zaragoza se prepara para visionar por todo lo alto el partido España-Bélgica. Este viernes a las 21.00 La Roja se juega pasar a la semifinal de la Copa del Mundo, un encuentro que en la capital de Aragón se podrá disfrutar desde la plaza del Pilar, donde el Ayuntamiento colocará una gran pantalla y algunas secundarias.

Además, el Consistorio ha estado en contacto con Horeca y la Asociación de Cafés y Bares para facilitar el servicio de barras de hostelería en el entorno de la plaza del Pilar durante el horario del partido. En total, se ha concedido licencia para que cinco locales puedan sacar barras a la calle.

Uno de ellos será La Manon que, ubicado justo enfrente de donde se está colocando ya la gran pantalla, contará con dos barras en el exterior. Nazareth Mora, camarera del establecimiento, cuenta que tienen todo preparado para el partido. "Sabemos que va a ser una locura, por lo que hemos doblado los pedidos y el personal para este viernes", cuenta.

Sobre todo, dice que lo que no faltará será bebida. "Hemos pedido el doble de cerveza porque tenemos la perspectiva de que va a venir muchísima gente y, por norma general, es lo que más se pide en los partidos", asegura.

En el local se suelen dar todos los partidos, aunque Nazareth espera que lo de mañana sea "fuera de lo normal". "Este tipo de iniciativas a nosotros nos benefician mucho, siempre que se hacen cosas aquí acabamos multiplicando las ventas pero, con el partido de mañana esperamos hacer un 200% más", confirma.

El montaje de la pantalla gigante, en la plaza del Pilar. E.E Zaragoza

Las barras se colocarán, dice, durante la mañana de este viernes, aunque no abrirán hasta las 19.30 "más o menos". "Al final, a los bares lo que más nos renta es la previa porque es cuando más movimiento va a haber. Una vez empiece el partido, seguirá habiendo demanda, pero será menor", señala.

Un 200% más en ventas

A pocos metros de distancia, Rubén Balero, gerente del local La Bodeguita, confirma que en su caso, pese a no tener permiso para colocar una barra en el exterior, "se espera vender muchísimo". "Nosotros no tenemos fútbol de normal, así que lo de este viernes, pese a que es una faena no poder servir fuera, calculamos que puede subir las ventas un 200% de lo normal", asegura.

Además del servicio hostelero, el Ayuntamiento habilitará un operativo específico que incluirá la instalación de aseos portátiles y, al igual que en el anterior partido en el Príncipe Felipe, se podrá disfrutar de una previa con animación musical de DJ Castas y el speaker DavidAso.

Para evitar el calor extremo durante el evento, desde el Ayuntamiento se baldeará toda la superficie de la plaza horas antes del partido. Con esta medida, se pretende bajar las temperaturas de la zona que concentrará a miles de ciudadanos durante, por lo menos, 90 minutos.

En 2010 el salón de los zaragozanos ya acogió pantallas para retransmitir la final del Mundial contra Holanda, en la que La Roja ganó su primera estrella. Además, la plaza del Pilar fue Fan Zone en 2022, cuando La Romareda fue el escenario del encuentro entre España-Suiza de la UEFA.