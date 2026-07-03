Confirmado: Zaragoza retransmitirá a lo grande el España-Portugal del Mundial en el Príncipe Felipe

El hermano de Lamine Yamal, en la celebración de uno de los goles del España-Austria. E. E.

Ya es oficial: el España-Portugal podrá verse a lo grande en el pabellón Príncipe Felipe.

El encuentro de octavos de final tendrá lugar el lunes 6 de julio a las 21.00 y desde una hora antes se abrirán las puertas C y D para poder disfrutar de la previa con animación musical, con dj y speaker.

Asimismo, los asistentes dispondrán de servicio de hostelería en las barras del pabellón durante toda la celebración del evento.

"Vamos a seguir animando a nuestra selección española todos juntos en Zaragoza. El próximo lunes en el Príncipe Felipe, a partir de las 20.00 vamos a reunirnos a ver el partido y a animar a la selección", ha declarado la alcaldesa NataliaChueca.

En este mismo pabellón ya se pudo disfrutar, hace dos años, de un magnífico ambiente para presenciar la final de la Eurocopa en la que España derrotó a Inglaterra.

El partido se retransmitirá en las cuatro pantallas gigantes del videomarcador de la pista central, que se situará a una altura adecuada para garantizar una óptima visualización desde el primer anillo del graderío.

Podrá seguirse también a través de los cuatro videomarcadores ubicados en las esquinas del pabellón, ofreciendo una experiencia inmersiva para todos los asistentes.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza quiere ofrecer un espacio de encuentro para que aficionados y familias disfruten juntos de un acontecimiento deportivo de primer nivel y respalden a España en su objetivo de alcanzar los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026.