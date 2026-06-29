La Universidad San Jorge incorporará un nuevo grado en Odontología en el curso 2027-2028

La Universidad San Jorge amplía su oferta formativa incluyendo el grado de Odontología a partir del curso académico 2027-2028. Esta titulación ofertará 30 plazas y tendrá una duración de cinco cursos académicos.

El grado de Odontología, que ya cuenta con el informe favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), se suma a la amplia oferta de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge.

Se une así a los grados de Medicina, Biomedicina, Farmacia, Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Bioinformática y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Un total de ocho grados que desde 2008 han puesto a disposición de la sociedad más de 4.000 profesionales en las diferentes áreas sanitarias.

La puesta en marcha de este grado se enmarca en la estrategia de crecimiento y consolidación de la Universidad en el ámbito sanitario y refuerza su sólida y reconocida trayectoria en ciencias de la salud.

Una titulación con alto valor académico y práctico

El grado en Odontología de la USJ ofertará 30 plazas y tendrá una duración de cinco cursos académicos.

La formación combina conocimiento científico con el aprendizaje en salud bucodental, práctica clínica y una clara vocación de servicio al paciente. El objetivo es formar profesionales preparados para dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad.

Formación práctica con equipos de simulación

Siguiendo el modelo educativo de la Universidad San Jorge, el grado apostará por espacios de simulación clínica especialmente diseñados para reproducir situaciones reales de la consulta odontológica desde las primeras fases de formación.

Estos entornos incorporan tecnología de última generación, combinando modelos de simulación clínica de alta precisión con soluciones digitales avanzadas, como realidad virtual y la inteligencia artificial aplicada a la formación clínica.

Gracias a estos entornos, el estudiante podrá enfrentarse a casos similares a los que encontrará en su ejercicio profesional. Así, no solo aprenderán conocimientos técnicos, sino también toma de decisiones y capacidad de actuación en entornos clínicos complejos.

Esta metodología contribuye a garantizar una formación práctica de alto nivel en condiciones muy próximas a la realidad asistencial.

Asimismo, estos espacios ofrecerán un marco de aprendizaje seguro y controlado en el que es posible entrenar y perfeccionar técnicas a partir de escenarios clínicos variados y progresivos. Para ello, se emplean modelos dentales basados en escaneos de alta resolución de piezas reales, que reproducen con gran precisión la anatomía, las patologías y las distintas características de los tejidos, lo que permite una experiencia formativa especialmente realista.

Este enfoque innovador sitúa al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje, permitiéndole adquirir habilidades, conocimientos y seguridad clínica, alineándose con los estándares más avanzados en educación odontológica.

En este sentido, la Universidad San Jorge está ampliando su campus con la construcción de dos nuevos edificios que responden al crecimiento de la Universidad, tanto en su oferta académica como en su apuesta por nuevas metodologías y tecnologías de aprendizaje.