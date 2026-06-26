Nuevas obras en Zaragoza: calles cortadas, desvíos de tráfico y cambios en el estacionamiento

El Ayuntamiento de Zaragoza afronta una nueva semana de actuaciones en distintos puntos de la ciudad que provocarán afecciones puntuales al tráfico, al estacionamiento y, en algunos casos, al transporte público.

Las intervenciones se desarrollarán hasta el mes de agosto y obligarán a realizar cortes de circulación, ocupaciones de calzada y restricciones de aparcamiento.

"Zaragoza se está transformando y estamos impulsando un esfuerzo real de mantenimiento y conservación de nuestra ciudad, una mejora que, aunque a corto plazo conlleva inconvenientes inevitables en la circulación y el día a día de los ciudadanos, es totalmente necesaria para garantizar un espacio público de calidad y de futuro", ha manifestado el concejal delegado de Movilidad e Infraestructuras, José Miguel Rodrigo.

Calle Antonio Gil de Jasa

La actuación de mayor entidad se desarrollará en la calle Antonio Gil de Jasa, donde se renovará por completo la red de abastecimiento de agua entre el 29 de junio y el 24 de julio.

Durante ese periodo permanecerá cerrado al tráfico el tramo comprendido entre las calles Alar del Rey y Tomás Zumalacárregui, mientras que el estacionamiento quedará prohibido en toda la zona afectada.

El acceso a los garajes privados se mantendrá en todo momento, aunque variará en función del avance de las obras. Además, será necesario reservar espacio para el acopio de materiales entre Tomás Zumalacárregui y Cervantes, sin afectar a la reserva para personas con movilidad reducida ni a las terrazas de hostelería.

El lunes 29 de junio, entre las 8.00 y las 13.00 horas, podrán producirse cortes puntuales de tráfico durante las labores de descarga de materiales.

Paseo Reyes de Aragón

Otra de las actuaciones previstas tendrá lugar el martes 30 de junio en el paseo Reyes de Aragón, donde se sustituirá una tapa y un aro de registro a la altura del número 20. Entre las 8.00 y las 14.00 horas se ocupará parcialmente la calzada, por lo que el acceso desde el paseo de los Duques de Alba quedará limitado a vehículos de menos de 3,5 toneladas.

La intervención obligará también a prohibir el estacionamiento frente al número 20 para instalar la maquinaria necesaria. Como consecuencia de las obras, la línea 58 de Avanza modificará temporalmente su recorrido durante unas horas.

Calle Maestre Racional

En la calle Maestre Racional continuarán hasta el 7 de julio los trabajos de reparación del pavimento de la acera junto al número 16.

Las obras ocuparán un carril de circulación en sentido Santa María Rosa Molas, aunque el tráfico podrá mantenerse en ambos sentidos mediante regulación de prioridad.

Los peatones dispondrán de un itinerario protegido habilitado sobre la calzada.

Estacionamiento CDM Siglo XXI

También se producirán restricciones en el entorno del Centro Deportivo Municipal Siglo XXI debido a la instalación de una planta fotovoltaica.

Desde el 27 de junio hasta el 27 de agosto permanecerá ocupada la mitad sur del aparcamiento situado entre el complejo deportivo y el IES Miguel Molinos. A partir del 29 de junio la ocupación se ampliará además a toda la zona de estacionamiento paralela a la avenida José Atarés.

Calle Paolo Veronese

Las afecciones serán más limitadas en la calle Paolo Veronese, donde los días 29 y 30 de junio se renovará un sumidero y la rígola en el acceso a la avenida Tiziano.

Entre las 8.00 y las 14.00 horas se ocupará el carril derecho, manteniéndose el resto de la calzada abierto a la circulación.

Avenida San José en Monzalbarba

Por último, en la avenida San José de Monzalbarba se realizarán trabajos de prospección técnica en el paso inferior de la A-68 entre el 29 de junio y el 2 de julio. La actuación ocupará unos 50 metros del carril en dirección a Monzalbarba, aunque el tráfico se mantendrá en ambos sentidos mediante paso alternativo regulado con señalización.

El Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar con antelación sus desplazamientos y consultar los canales municipales de información sobre movilidad para conocer el estado de las obras, los posibles desvíos y las modificaciones del transporte público.