Zaragoza amplía el horario de los bares para ver a España en el Mundial: "Seguir el fútbol en el bar tiene mucha más emoción"

¿Quién no está siguiendo el Mundial estos días? El fútbol levanta pasiones y, si juega la selección, mucho más.

No obstante, al disputarse los partidos en Estados Unidos, Canadá y México, el horario para seguirlos desde España no es el más cómodo. Es lo que ocurrirá en el próximo encuentro, ya que La Roja jugará en la madrugada del viernes al sábado, a las 2.00 horas.

Ante este panorama, el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una medida excepcional para que los establecimientos hosteleros de la ciudad puedan adaptar su actividad al ritmo de la competición deportiva.

"Seguir el fútbol desde el bar tiene mucha más emoción", reconoce un vecino a El Español de Aragón.

La noticia ha sido bien recibida por el sector. "Los partidos del Mundial siempre tienen mucho seguimiento y la gente acude en masa a los bares. Teníamos la duda de si podríamos abrir, porque nuestro horario de cierre es a las dos y media, así que la verdad es que es un motivo de alegría", ha explicado Jorge Sanmartín, dueño del Tibet.

Como él, muchos propietarios de bares y restaurantes tenían la misma duda, que el Ayuntamiento ha resuelto este jueves.

"Con motivo de la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol de 2026, el Consistorio autoriza la ampliación puntual del horario ordinario de cierre de los locales de hostelería", han confirmado desde el Ayuntamiento.

Esta decisión responde directamente a la solicitud presentada por la Federación de Empresarios de Hostelería de Zaragoza (Horeca Zaragoza).

Gracias a este acuerdo, los establecimientos podrán prolongar su actividad hasta la finalización de la retransmisión de aquellos partidos en los que participe la Selección Española de Fútbol.

La medida adoptada se ampara jurídicamente en el artículo 35.4 de la Ley 11/2005, reguladora de los espectáculos públicos. Esta normativa faculta a la Administración para flexibilizar, con carácter excepcional, los horarios generales con motivo de celebraciones tradicionales, fiestas locales o eventos de gran relevancia social, cultural o deportiva que justifiquen y faciliten el acceso de los ciudadanos.

La ampliación horaria se aplicará única y exclusivamente durante los encuentros de la Selección Española en el presente torneo mundialista.

Para garantizar que la práctica totalidad del sector hostelero de la ciudad pueda ofrecer este servicio a los aficionados, la autorización contempla un ámbito de aplicación muy amplio.

La ampliación horaria será de aplicación a los establecimientos ubicados en locales de titularidad privada, independientemente de si se encuentran o no dentro de una Zona Saturada. También se beneficiarán de la prórroga aquellos negocios hosteleros que desarrollen su actividad en espacios de dominio público local, autonómico o provincial.