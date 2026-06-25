La suspensión de la concertación del bachillerato y FP obliga a posponer el área de formación de Distrito 7 a 2027

La suspensión de la concertación del bachillerato comienza a tener consecuencias. El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido posponer al curso 2027-2028 la puesta en marcha del área de formación de Distrito 7 que iba a dirigir el Grupo San Valero.

Esto se debe, explican, ante la suspensión de la concertación del bachillerato y de FP por parte del TSJA ante el recurso presentado por 17 entidades en defensa de la escuela pública.

El proyecto previsto para estas instalaciones municipales, impulsado por el Grupo San Valero, queda así pospuesto al próximo curso académico, ya que la orden de concertación del Ejecutivo autonómico ha decaído y se retomará el curso 2027-2028.

El concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha explicado que este jueves se ha recibido una comunicación del Grupo San Valero, anunciando la imposibilidad de poner en marcha los ciclos educativos concertados y que, por tanto, resultaba imposible cumplir con las condiciones de la adjudicación.

En este sentido, el consejero ha querido agradecer el compromiso presente y futuro con este proyecto de ciudad por parte del Grupo San Valero. Por lo que ha anunciado que "se va a trabajar desde este mismo momento para poner en marcha el área de formación el próximo curso con todas las garantías jurídicas".

Lorén ha lamentado las consecuencias que esta situación judicial tiene para cientos de jóvenes zaragozanos. "La izquierda que recurrió la concertación del Bachillerato ha terminado provocando un efecto mucho mayor del que pretendía. Su recurso ha supuesto un auténtico jarro de agua fría para cerca de 400 jóvenes que esperaban cursar estudios del ámbito audiovisual en Zaragoza y que ahora ven frustradas sus expectativas porque esos estudios ya no podrán ser concertados el próximo curso", ha afirmado.

A su juicio supone consecuencias negativas para la educación audiovisual y también para los barrios de Las Fuentes, San José y Montemolín porque "400 alumnos que iban a ir al barrio este mes de septiembre y revitalizarlo, ya dejarán de hacerlo este año y tendrá que ser en el siguiente curso".

El concejal ha defendido que el proyecto previsto para Distrito 7 sigue vigente porque responde a "una demanda creciente" de formación especializada vinculada al sector audiovisual y de los contenidos digitales, con una oferta educativa de alta empleabilidad y adaptada a las necesidades del mercado laboral, impulsando una industria audiovisual en auge que ya representa el 1% del PIB de la comunidad.

Según los planes iniciales, el curso se iba a iniciar en la Ciudad del Cine con 7 grados medios y superiores. La lista contemplaba marketing y publicidad (superior); disc-jockey y sonido (medio); realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (superior); producción (superior); sonido (superior); iluminación (superior), captación y tratamiento de imagen (superior); y animaciones 3D, juegos y entornos interactivos (superior).