Polémica en Fuentes de Ebro (Zaragoza) por el uso de bolsas de empleo temporal para dar contratos indefinidos

Ante las críticas del PP, la alcaldesa garantiza que todo se ha desarrollado conforme a la ley y que aprobará una nueva Oferta de Empleo Público en 2027.

La política de contratación de personal del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro (PSOE) ha estado a debate en un pleno extraordinario en el que se ha puesto sobre la mesa el uso de bolsas de empleo temporal para dar contratos indefinidos.

A denuncia del Partido Popular, su portavoz, José Luis Larrayad, ha cuestionado que la alcaldesa haya recurrido “de forma continua” a fórmulas de contratación indefinida “utilizando herramientas que normativamente estaban diseñadas para cubrir necesidades de carácter estrictamente temporal en la localidad”.

“No podemos permitir que el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro use la bolsa de empleo temporal para dar contratos indefinidos y pague pluses ocultos”, ha denunciado Larrayad. “Tras trasladar esta situación al Justicia de Aragón en relación a las contrataciones de los años 2022 y 2024, la institución nos ha dado la razón por partida doble, advirtiendo firmemente al Consistorio de que debe frenar de inmediato estas prácticas irregulares”, ha señalado el portavoz popular.

Para el Partido Popular de Fuentes de Ebro, la situación detectada en las nóminas del personal requiere una vuelta a los cauces del debate y la transparencia institucional.

“Se están abonando pluses salariales que quedan totalmente fuera del convenio colectivo y sin someterse al control del pleno municipal. El Ayuntamiento de Fuentes de Ebro no puede gestionar el dinero de todos pagando pluses irregulares y saltándose la ley para contratar”, ha argumentado con firmeza Larrayad.

En este sentido, desde el PP exigen a la alcaldesa que “cumpla con lo prometido” y convoque “de una vez” la Oferta de Empleo Público para “cubrir todas las vacantes de forma legal”.

Respuesta de la alcaldesa

Ante ello, consultada por este diario, la alcaldesa de Fuentes de Ebro, María Pilar Palacín, ha subrayado que todas las contrataciones cumplen con la legalidad.

“Tenemos todo documentado. Se trata de contratos de monitores de tiempo libre para chavales de Fuentes, que desarrollan las actividades durante las vacaciones. Estamos asesorados y cumplimos con la legalidad”, expone Palacín.

Además, la alcaldesa garantiza que, en breve cuestión de tiempo, se incorporará un trabajador al Ayuntamiento para preparar toda la Oferta de Empleo Público, que se aprobará dentro de los presupuestos municipales de 2027.