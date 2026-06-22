Sofocan un incendio en las obras de La Nueva Romareda: un fuego en una tela asfáltica provoca una columna de humo

Las obras de construcción de La Nueva Romareda se han visto sorprendidas esta madrugada por un incendio en el interior del recinto. El fuego ha provocado la alerta entre los vecinos, que se han despertado con una densa columna de humo saliendo de lo que será el futuro campo de fútbol.

Según explican fuentes del Ayuntamiento, se ha tratado de un incidente menor y común en obras, siendo un pequeño conato puntual cuyo origen ha sido la instalación de tela asfáltica, para lo que se utiliza la termosoldadura.

El origen, tal y como explica la cuenta de X @ObrasRomareda, se ha producido en el córner suroeste, junto a la calle Jerusalén.

Esta mañana se ha producido un aparatoso incendio en las obras del estadio de la Romareda. El origen se ha producido en el córner suroeste al arder la impermeabilización del muro del muro de contención. Aparentemente, solo hay daños materiales. pic.twitter.com/aP9y0METXx — ObrasRomareda (@ObrasRomareda) June 22, 2026

Tras detectarse el fuego, se han activado los protocolos de seguridad y salud laboral, que han funcionado sin mayores incidencias. El propio personal de obra ha actuado y controlado la situación. Y Bomberos de Zaragoza también había acudido, como marcan los protocolos y avisos, si bien no han requerido de su participación activa.

Este incendio no ha generado daños, heridos ni problemas asociados, y, según inciden desde el Ayuntamiento, los trabajos van a continuar sin problemas.