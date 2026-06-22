Los sindicatos policiales amenazan con movilizaciones: piden que Chueca negocie las condiciones de la Unidad Égida

Los sindicatos policiales (CCOO, CSIF, CSL, OSTA, Forzapol, STAZ, UGT) no están contentos con las condiciones impuestas para la creación de la Unidad Égida, encargada de la protección y seguimiento de mujeres dentro del sistema Viogén en Zaragoza. Según han manifestado en una nota de prensa, quieren manifestar su "profundo malestar" por el cierre de las negociaciones sindicales "sin acuerdo y sin que la propuesta fuera sometida a votación".

Por lo que han anunciado el inicio de un calendario de movilizaciones "si la alcaldesa continúa sin intervenir para reconducir una negociación que consideran cerrada de forma unilateral y contraria al diálogo social".

Tal y como señaló el Ayuntamiento de Zaragoza, el pasado viernes se dejó atrás la etapa de servicio de relaciones laborales y se trasladó toda la documentación a manos de la Jefatura de la Policía Local para desarrollar la oferta interna de puestos.

Las organizaciones sindicales han respondido a las palabras del consistorio en las que apuntaban que algunas organizaciones sindicales estaban "intentando bloquear la creación de esta unidad": "Los sindicatos quieren dejar claro que nunca han pretendido retrasar la puesta en marcha de la unidad. Al contrario, han solicitado reiteradamente acelerar la negociación", han incidido.

"El propio Ayuntamiento informó de que la formación específica de las y los agentes no comenzará hasta después del verano, por lo que existe margen suficiente para continuar negociando aspectos esenciales que siguen sin resolverse, como un protocolo de actuación y colaboración, las funciones y responsabilidades de la unidad o el sistema de selección del personal", reclaman.

En este último punto, desde los sindicatos rechazan que los puestos se cubran mediante libre designación y defienden que "una unidad especializada de estas características debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad".

El acuerdo al que llegó el Consistorio con el sindicato mayoritario CSL determinó el complemento específico que percibirán los agentes destinados a la unidad Égida que se trata de 94,65 los agentes y 170,77 euros la intendente que estará al frente de la unidad.

A dicha cifra, los sindicatos manifiestan de "escasa" la valoración económica. "Según las condiciones impuestas, las y los agentes percibirán menos de la mitad de la cuantía que recibe el personal de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que desarrolla funciones similares en materia de violencia de género", denuncian.

A lo que añaden que "resulta especialmente llamativo que el Gobierno municipal valore tres veces más la disponibilidad del personal municipal destinado a la recogida y rescate de animales abandonados que la de quienes deberán atender y proteger a mujeres víctimas de violencia de género".

Por lo que solicitan una negociación con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para que asuma "personalmente" la dirección de la negociación. Una solicitud que indican se presentó el pasado miércoles al Ayuntamiento.

Esta nueva unidad estará formada por nueve agentes, entre ellos, una intendente, que serán los encargados de la protección del 30% de las mujeres víctimas de violencia machista incluidas en el nivel de riesgo bajo del Sistema VioGén y las que, bajo protección de la Policía Local, pasen de nivel bajo a nivel medio.