Nace Fundación a·Autismo, la primera red aragonesa de apoyo integral a personas con autismo y sus familias

Acompañar a las personas con autismo y a sus familias en cada etapa de sus vidas. Ese es el principal objetivo con el que nace la Fundación a·Autismo, una unión estratégica de ATADES, Autismo Huesca y Autismo Teruel.

Las tres entidades suman su experiencia, recursos y conocimiento para desplegar una red de apoyos especializados que abarca todo el itinerario vital de las personas con autismo.

"Queremos situar a la persona en el centro para acompañarla en todo su ciclo vital y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Nuestro compromiso es la personalización de los apoyos adaptados a la singularidad de cada biografía", ha explicado Susana Álvarez, presidenta de ATADES y de la Fundación a·Autismo.

Miguel Ángel Millán, vicepresidente segundo y presidente de Autismo Teruel, ha querido destacar que la institución está constituida por familias de personas con autismo, como la suya, "que guían cada paso que damos". Un aspecto muy relevante para ellos ya que, en palabras de Millán "somos conscientes de que el autismo requiere una mirada experta, unos apoyos específicos y una comprensión social diferenciada".

Con esta fundación persiguen dos objetivos, romper la brecha geográfica para que el lugar de residencia de las personas con autismo no sea un obstáculo para sus oportunidades de inclusión, e impulsar la atención especializada, el acompañamiento integral y la inclusión plena de las personas con autismo y sus familias.

Fundación a·Autismo contará con presencia activa en las tres capitales de provincia y una extensión directa en comarcas como La Jacetania y Alto Gállego. Se convierte así en la primera estructura de estas características en Aragón.

Respuestas coordinadas y acompañamiento toda la vida

Uno de los puntos fuertes de esta iniciativa es que la unión de las entidades va a permitir compartir conocimiento y garantizar una mejor cobertura independientemente de dónde vivan las personas con autismo y sus familias.

“Este proyecto supone un paso muy importante para seguir construyendo respuestas más amplias y coordinadas”, ha explicado Paula Rodríguez, miembro del Patronato de la Fundación a·Autismo y responsable de la unidad a·Autismo de ATADES.

Unas respuestas que además tienen que tener en cuenta que el autismo "es un espectro muy amplio y variable", ha señalado Rodríguez. Por lo que las actuaciones no pueden ser iguales para todos.

Para ofrecer un apoyo lo más completo posible, los proyectos que llevan a cabo se impulsan en todas las etapas de la vida, desde el primer diagnóstico, pasando por primera infancia, atención temprana, apoyos educativos y psicoeducativos, entre otras terapias. "Abarcamos la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, con todo lo que implica de acompañar incluso hasta la vida independiente y el empleo", ha incidido Susana Álvarez.

Pese a que el apoyo a las familias es importante en todas las etapas de la vida de una persona con autismo, los representantes de las tres entidades y padres de personas con autismo, señalan que es especialmente complicado conseguir ayuda cuando son adultos.

A los 21 años, las personas con autismo ya no pueden acudir a los centros educativos especiales y las familias se topan con un nuevo problema, encontrar un sitio al que llevar a sus hijos. Entonces deben enfrentarse a largas listas de espera y a la falta de recursos específicos para las personas con autismo.

Es algo a lo que Miguel Ángel Millán va a tener que hacer frente dentro de poco. Actualmente su hijo acude a un centro de educación especial, por lo que en su casa pueden "organizarse y trabajar, pero cuando llegue a los 21 años y en el colegio ya no pueda continuar. ¿Qué hago con mi hijo?", se pregunta.

Por ello reivindica una continuidad educativa para su hijo y para otros jóvenes en su misma situación. "En Teruel ahora mismo hay gente que tiene a su hijo con estas discapacidades y lo tiene en casa todo el día. No hay un centro específico de autismo donde lo pueda llevar y otras asociaciones no lo admiten porque hay trastornos de conducta o porque no pueden realizar trabajo autónomo", continúa Millán.

El reto de la ruralidad y del desempleo

Para Fundación a·Autismo, la vertebración del territorio y el arraigo local son muy importantes. Severo Acín, vicepresidente primero de la Fundación y presidente de Autismo Huesca, ha señalado que "para nosotros, la inclusión y la dignidad social implican que ninguna familia deba verse obligada a abandonar su hogar o desarraigarse de su pueblo para acceder a unos apoyos dignos".

"Apostamos por descentralizar la atención y trasladar la especialización directamente a los entornos naturales de las personas, transformando el contexto local para hacerlo plenamente accesible", ha continuado Acín. Así, la fundación asume uno de los desafíos más urgentes del colectivo.

Otro de los grandes retos es la alta tasa de desempleo en personas adultas con autismo, que se sitúa entre el 76% y el 90%, y el incremento de un 400% del alumnado con autismo en las aulas en los últimos trece cursos.

“No hablamos solo de servicios, hablamos de proyectos de vida. Y de una sociedad que debe implicarse para que cada persona tenga su oportunidad”, subraya la presidenta Álvarez.

Porque para a·Autismo, tal como ha puesto de relevancia Millán, "la calidad de vida y la inclusión plena no son un privilegio ni un acto de buena voluntad, son derechos fundamentales que defenderemos con firmeza en cada etapa de la vida".

De esta manera, la fundación trabaja "para impulsar una transformación social real, una sociedad que no se limite a comprender el autismo desde la distancia, sino que comparta espacios comunes en el mercado laboral, la cultura, el ocio, la salud y el acceso a la vida independiente", ha finalizado Millán.