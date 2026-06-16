El Tribunal de Contratos paraliza cautelarmente el concurso de la plaza de toros de La Misericordia

El concurso para encontrar al próximo gestor de la plaza de toros de La Misericordia, en Zaragoza, sigue siendo un quebradero de cabeza.

El Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) ha paralizado temporal y cautelarmente el concurso para analizar dos nuevos recursos de dos empresas, lo que volverá a ralentizar durante, al menos, unos días un proceso que se está alargando desde el mes de enero.

Este tribunal ya anuló el primer concurso, que tenía la intención de regular la calidad de los festejos, el número de corridas o el precio de los abonos. En este segundo intento, la Diputación lanzó una nueva licitación que solo tenía en cuenta el desembolso económico del adjudicatario.

En concreto, se establecía un canon mínimo en 2026 de 150.466,87 euros, mientras que en 2027 ascendería a 527.867,38 euros, con posibilidad de un año más de prórroga.

En total, se presentaron nueve ofertas, entre las que no se encuentran las dos recurrentes, Nautalia Viajes y Tauroemoción SL, que ya gestiona la plaza de toros de Huesca, entre otras. Ambas ya presentaron alegaciones al primer concurso, el que fue finalmente anulado.

En su resolución, el Tacpa reconoce que el nuevo pliego “no reproduce el vicio que motivó la nulidad” del anterior, y niega que sea “materialmente idéntico al anterior”.

Además, el tribunal incide en que la suspensión del procedimiento causaría un perjuicio real e inmediato al erario provincial.

“Cada día de suspensión del procedimiento durante el periodo de arrendamiento supone una merma directa de los ingresos patrimoniales provinciales, sin posibilidad de recuperación posterior”, apuntan.

Pese a ello, el Tacpa concluye que, sin entrar todavía en el fondo del asunto, se debe adoptar una suspensión cautelar dado que, en caso de no adoptarse, “habría una pérdida de la finalidad legítima del recurso”.