Zaragoza da un nuevo paso para la construcción de 220 viviendas y dos residencias junto a La Romareda

La Comisión de Urbanismo de Zaragoza ha dado luz verde inicial a la modificación del Plan General que permitirá transformar el solar del antiguo convento de Jerusalén, en el distrito Universidad. El proyecto abre la puerta a la construcción de hasta 220 viviendas —70 de ellas destinadas al alquiler—, dos residencias (una para mayores y otra sanitaria) y un nuevo vial con aparcamientos.

La propuesta ha salido adelante con los votos de PP, Vox y la concejal no adscrita, mientras que PSOE y Zaragoza en Común han votado en contra.

El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido que la actuación mejorará la movilidad en la zona al eliminar un fondo de saco y crear una nueva conexión viaria, además de aumentar las plazas de aparcamiento. También ha destacado el impulso residencial en un entorno con alta demanda.

El plan incluye un complejo sociosanitario frente al Hospital Miguel Servet, una ubicación que el Gobierno municipal considera estratégica. Según Serrano, el desarrollo generará empleo y tendrá un impacto económico relevante: el Ayuntamiento ingresará más de 22 millones de euros, que se destinarán a políticas de vivienda y rehabilitación.

El proyecto, promovido por Enta Properties bajo el nombre ‘Living Romareda’, plantea cambiar la calificación del suelo para permitir un uso mixto residencial y de servicios. En total, cerca del 40% de la edificabilidad se reservará a equipamientos, incluyendo una residencia de mayores y espacios para usos terciarios como oficinas o alojamiento temporal.

Además del impacto urbanístico, el Ayuntamiento subraya que la iniciativa ayudará a cubrir la demanda de vivienda en alquiler en la zona, especialmente entre jóvenes y profesionales sanitarios vinculados a los hospitales cercanos.

Tras esta aprobación inicial, el expediente se someterá a un mes de información pública. Si se cumplen los plazos previstos, la aprobación definitiva podría llegar después del verano.