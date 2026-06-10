Zaragoza tiene todavía por resolver 1.800 solicitudes a 20 días de que acabe la regulación masiva de inmigrantes

Zaragoza tiene todavía pendiente de resolver, al menos, 1800 solicitudes a falta de 20 días para que termine el proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes.

Y es que, tal y como lo avanzó la concejal de Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marián Orós, desde el Consistorio se estima que se tramitarán, en total, unos 4.500 informes de vulnerabilidad. Cifra que han calculado en base a las llamadas telefónicas salientes que se han realizado desde la línea gratuita de los servicios sociales municipales para contactar con las personas migrantes que, previamente, han pedido cita para realizar este trámite.

Desde que se aprobó el Real Decreto el pasado jueves 16 de abril, se han logrado tramitar más de 2.700 informes de vulnerabilidad y unas 900 están llamados para una cita previa.

Quedan por lo tanto unas 1.800 personas pendientes todavía mientras el calendario sigue su marcha y el 30 de junio (fecha en la que finaliza el proceso) está cada vez más cerca.

Eso sí, Orós aseguró ayer también que desde que se tomó la decisión de centralizar toda la tramitación del proceso a través de la Casa de las Culturas "todo ha ido fluido y no ha habido demasiados problemas". Es decir que, a diferencia de aquellos primeros días en los que la casa consistorial y los Centros Cívicos de los distritos amanecían con largas filas de personas migrantes, ahora la situación ya está mucho más calmada.

Desde CCOO confirman que el pico de demanda ha bajado y que las solicitudes se resuelven "en cuestión de 2 o 4 días", a diferencia de los primeros días donde fue necesario un refuerzo extra del personal municipal (que llevó a cabo, incluso, horas extra). Unos gastos extraordinarios -ocasionados por el aumento de carga de trabajo- que desde el Ayuntamiento advirtieron que reclamarán al Gobierno de Pedro Sánchez.

Resoluciones definitivas

Según ha podido saber este diario, ya hay algunas entidades zaragozanas que han comenzado a recibir alguna resolución definitiva de los informes de vulnerabilidad. Esto significa que, estas personas, deberán pasar ahora por Extranjería para poder finalizar el proceso.

Otras como Ozanam siguen tramitando informes aunque, por el momento, únicamente han recibido "alguna que otra resolución provisional".

Desde Accem tampoco han tenido noticias de ninguna resolución que sea ya definitiva, aunque detallan que en el caso de esta entidad no tienen ninguna persona que haya solicitado el documento. La mayoría, detallan, son solicitantes de Protección Internacional lo que, según se estipula en el Real Decreto, ya acredita la vulnerabilidad de la persona sin necesidad de un informe adicional.

Protección internacional

Las personas acogidas a protección internacional que se han acogido a la regularización extraordinaria son, precisamente, una de las grandes preocupaciones del Gobierno municipal.

Así lo trasladó la concejal de Políticas Sociales, también este lunes, alertando de que "algo más de 300 personas procedentes de países como Mali, Burkina Faso o Somalia podrían quedarse en situación de calle". Tal y como lo advirtió, una vez que obtengan la documentación derivada del proceso "dejarán de estar cubiertas por los programas de protección internacional".

Es por eso que el Ayuntamiento tiene previsto solicitar a la Delegación del Gobierno que el Ejecutivo central mantenga los procesos de integración para estas personas hasta que dispongan de un recurso habitacional estable y un empleo.

Según Orós, de no hacerlo, el problema acabaría trasladándose a la administración local, "que actualmente está realizando un importante esfuerzo para atender a las personas migrantes que llegan en situaciones precarias".